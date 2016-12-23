Через неделю в Парме откроется аптека
Через неделю в Парме откроется аптека.
Как сообщает "Усинск.Онлайн", до этого момента жителям Пармы нужно было ехать в Усинск даже за самыми необходимыми лекарствами.
Уже в следующую среду в торговом центре "Планета", расположенном в Парме, появится аптека. Аптечный киоск будет открыт муниципальным унитарным предприятием "Фармация".
Для многих жителей посёлка это долгожданное открытие, поскольку просьба об организации аптечного пункта неоднократно высказывалась на встречах жителей с представителями власти.
Ещё одной просьбой была установка банкомата, поскольку снять деньги с карты в Парме нигде нельзя. Банкомат планируется установить в "Планете" в ближайшее время.
Кроме того, возле центра будет организован каток и снежные горки.
Комиинформ
Рубрика: Общество
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