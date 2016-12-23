Министр внутренних дел по Коми поздравил воспитанников Детского дома №1 п. Краснозатонский с наступающим Новым годом

По уже сложившейся доброй традиции в преддверии Нового года министр внутренних дел по Республике Коми навестил подшефный Детский дом №1 п. Краснозатонский, чтобы поздравить ребят с наступающим праздником. Вместе с главным полицейским республики в гости к ребятам пришли Дед Мороз и Снегурочка.

В своем поздравлении Виктор Половников пожелал детям побольше радостных улыбок, крепкой дружбы и счастья, ведь Новый год – это праздник, который исполняет заветные мечты и дарит надежду.

Свои слова главный полицейский республики подкрепил делом, исполнив желание воспитанницы детского дома. Во время одной из встреч с министром девочка Ольга рассказала Виктору Половникову о том, что мечтает, чтобы на Новый год ей подарили музыкальный плеер. Ее мечта сбылась. Министр лично подарил ей заветный подарок.

Воспитанники детского дома в свою очередь показали гостям небольшую сценку, посвященную символу наступающего года огненному петуху. Ребята с удовольствием читали Деду Морозу стихи, демонстрировали свои танцевальные таланты.

После этого на импровизированной сцене появились "молодые" Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравили делегацию МВД с наступающим новым годом и вручили подарки, которые ребята сделали своими руками.

В конце встречи полицейский Дед Мороз вручил своему юному коллеге сладкие подарки для всех ребят.