Квитанции об оплате газовых услуг в Сыктывкаре придут с напоминанием о штрафах

На заседании комиссии правительства Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, которое прошло в администрации главы, обсудили итоги профилактической работы на объектах жилищного фонда и социально значимых объектах по вопросам безопасной эксплуатации газового оборудования.

На территории Коми сегодня расположено 4752 дома, в которых стоит газовое оборудование. При этом только в отношении 4606 домов заключены договоры на обслуживание соответствующими организациями.

По результатам проведенных проверок, в 2016 году выявлено 249 нарушений в использовании газового оборудования, выдано 66 предписаний об устранении нарушений и 30 исков направлено в суд.

Повсеместно выявляются факты непринятия организациями, ответственными за содержание и ремонт газового оборудования, мер по проведению технического диагностирования по истечении срока службы. Отсутствуют договоры на обслуживание дымовых и вентиляционных каналов. Вскрыты факты ненадлежащего содержания каналов, нарушения в организации техобслуживания, не проведен восстановительный ремонт наружных поверхностей газопровода.

Жителям Сыктывкара в связи со сложившейся ситуацией в 2017 году напомнят об административной ответственности за правонарушения в указанной сфере в отношении как потребителей, так и исполнителей коммунальных услуг. В частности, за уклонение от заключения договора, за уклонение от замены оборудования внутри дома, а также за отказ в допуске на объект специалиста. Для юридических лиц предполагаются штрафы до 100 тысяч рублей.

Информация будет напечатана на квитанциях Газпром газораспределение Сыктывкар.

В 2016 году в Коми из-за неисправного газового оборудования произошло семь пожаров, были полностью уничтожены три строения, трое человек получили травмы.