В суде бывший начальник УФСИН по Коми не признал своей вины

В Сыктывкарском горсуде прокурор зачитал обвинительное заключение бывшему начальнику УФСИН России по Коми Александру Протопопову, его бывшему заместителю Валерию Иванову, бывшему начальнику колонии-поселения №34 Роману Коржову и представителю ООО "Эстет" Рамале Джаббарлы.

Им предъявлено обвинение в растрате, т.е. хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). Кроме того, А.Протопопову вменяется получение взятки за совершение незаконных действий, в крупном размере (п."в" ч.5 ст. 290 УК РФ).

Как прозвучало в ходе заседания, 21 октября 2013 года на территории Сыктывкара Джаббарлы создал ООО "Эстет" и возложил обязанности директора на Анастасию Новикову.

В то время за ГУП "Учреждение М-222/6" ГУИН Минюста России на праве хозяйственного ведения была закреплена автодорога с железобетонными покрытиями, ведущая из поселка Вожский Удорского района к Архангельской области. Дорога находилась в федеральной собственности.

Само это учреждение впоследствии было ликвидировано в связи с банкротством, после чего с января 2014 года оно прекратило свою деятельность. При этом автодорога не включалась в конкурсную массу, а право собственности на нее Российской федерации не прекращалось, о чем достоверно знали Протопопов и Иванов.

11 мая 2011-го года Протопопов вынес распоряжение о передаче имущества, находящегося в ГУП "Учреждение М-222/6", а контроль за исполнением поручил Иванову. При этом Протопопов с целью личного обогащения и хищения плит с автодороги с 1.01.2013 года по 30.01.2014 года принял меры, чтобы указанное имущество не включили в конкурсную массу ликвидируемого "Учреждение М-222/6".

В связи с чем Протопопов издал распоряжение, согласно которому имущество "Учреждения М-222/3" ГУИН Минюста России было передано в оперативное управление и поставлено на баланс ФКУ КП-32 ГУФСИН России по Коми, в том числе дорога с железобетонным покрытием в Вежайке.

В 2013 году подсудимый, имея умысел продать плиты с этой автодороги, а также автодороги в Вожском, понимая, что его действия незаконны, привлек к участию в преступлении Иванова. Последний составлял проекты нормативно-правовых документов от имени ГУФСИН России по Коми, чтобы скрыть совершаемое преступление.

Далее Протопопов с 14.05.2013-го года по 18.05. того же года совместно с Ивановым и представителем ООО "Лузалес" выехали в Вежайку Усть-Вымского района, где бывший начальник УФСИН России по Коми предлагал последнему купить плиты, назвав размер взятки, который тот должен был передать ему за предоставление возможности эти плиты приобрести. Однако потенциальный покупатель от этого предложения отказался.

С 1.03.2014-го по 24.09. того же года Протопопов привлек к преступлению ранее ему знакомого Джаббарлы, который на сделку согласился. Тот должен был организовать демонтаж, складирование и вывоз плит в столицу Коми по заранее подготовленным Ивановым документам. Все трое осознавали, что имущество находится в федеральной собственности и его продажа обществу "Эстет" незаконна.

Чтобы скрыть преступление, Иванов по указанию Протопопова разработал схему. По ней между "Эстетом" и 34-ой колонией должен был быть заключен фиктивный договор по очистке территории от плит, пришедших в негодность, под видом которого "Эстет" фактически бы покупало это имущество.

Как распорядиться деньгами, решил Протопопов, о чем сообщил Джаббарлы. Тот должен был выплачивать ему 70 рублей с одной вывезенной плиты. Кроме того, Протопопов и Иванов, указали Джаббарлы, что ему необходимо оплатить услуги, которые ему предоставляла колония в виде рабочей силы заключенных. Фактически услуги не оказывались.

"Данные действия должны были придать вид законности сложившимся правовым отношениям, на что Джаббарлы согласился", - отметил прокурор.

Иванов в августе 2014-го привлек для совершения преступления Коржова, пояснив, что с целью фактической продажи плит "Эстету" будет составлен фиктивный договор по оказанию услуг, который тот и должен будет подписать. Коржов согласился.

Далее Протопопов и Иванов решили, что между 34-ой колонией и ООО "Эстет" будут заключены договоры по оказанию услуг, которые бы фактически заменили договоры купли-продажи имущества. При этом действующего руководителя "Эстета" Новикову ввели в заблуждение. Договор подписали 29 сентября 2014-го.

Коржов должен был курировать на месте демонтаж плит, а также решать на месте все вопросы и возможные проблемы с Джаббарлы.

С сентября по декабрь 2014-го фигуранты дела заключили трехсторонний договор об оказании услуг. Проект документа не прошел, при этом, согласования в УФСИН России по Коми.

Стоимость плиты оценили в 700 рублей. Их демонтаж и вывоз происходил осенью 2014-го. Тогда Джаббарлы, после их продажи, передал Протопопову первую часть денег — 300 тысяч рублей. После этого в кафе "Бакинский дворик" состоялась встреча, во время которой Протопопов получил вторую часть — 175 тысяч рублей. Третью часть — 250 тысяч рублей - Джаббарлы передал для Протопопова через стороннее лицо.

Всего демонитровали не менее 2700 плит. Как заявил гособвинитель, это привело к тому, что на территории района ухудшилась противопожарная обстановка (на места лесных пожаров не могла добраться спецтехника), значительно разрушилось земляное полотно дороги, по которому на Удору добавляли социально значимый товар, а сообщение между Удорским и Усть-Вымским районами стало практически невозможным.

Далее такие же плиты в 2015-ом году вывозили с территории дороги из Вожского в Вежайку. Одна плита была оценена в 500 рублей. Всего их демонитровали и вывезли более пяти тысяч штук. Рыночная стоимость одной плиты тогда оценивалась в 1490 рублей 68 копеек.

Таким образом, фигуранты дела растратили не менее 9645 железобетонных плит, чем причинили ущерб стране не менее 14 миллионов 377 тысяч 608 рублей 60 копеек.

Сегодня в суде А.Протопопов вины не признал, отметив, что выразит свою позицию по делу в конце судебного следствия.

Р.Джаббарлы полностью признал вину и раскаялся. Коржов и Иванов признают свою вину в содеянном частично.