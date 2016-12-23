В Сыктывкаре открылась главная Ёлка республики

23 декабря 2016 года, 13:21 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Открытие главной елки Сыктывкара прошло сегодня утром на Стефановской площади. Управлением культуры столицы Коми праздник задумывался специально для воспитанников детских садов и учащихся младших классов.

К 10.30 утра дошколята в сопровождении воспитателей из разных концов города прибыли на Стефановскую площадь, где для них развлекательную программу с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей подготовили сотрудники Дома культуры сыктывкарского поселка Седкыркещ.

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Перед официальным открытием праздника, несмотря на холодную погоду, самодеятельные артисты изо всех сил развлекали детвору, водили с ней хоровод и играли во всевозможные игры, не давая замерзнуть. Желающие могли прокатиться по площади в нарядно украшенной упряжке.

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Открытие новогодней елки началось со всевозможных конкурсов и состязаний. Затем юные фигуристки — воспитанницы ДЮСШ "Северная Олимпия" - первыми прокатились на свежезалитом катке с фигурами коми промыслового календаря, демонстрируя зрителям элементы фигурного катания.

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Завершилось мероприятие подведением итогов городского конкурса "Новогодняя игрушка" и огненным шоу, впечатлившим дошколят.

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Напомним, кроме катка и украшенного гигантского дерева, на площади появились световые кубы, фигуры достопримечательностей Коми в миниатюре. По одну сторону от елки будут установлены символы городов Республики Коми: "Монумент трудовой славы" – символ Сыктывкара, копия памятника Владимиру Русанову – символ Печоры, памятник "Комар-нефтяник" – символ Усинска, "Водонапорная башня" – символ Инты; "Воркута 67 параллель" – символ Воркуты и памятник "Глухарь" – символ Сосногорска. С другой стороны главной елки будет установлена ледяная композиция "Маньпупунер", состоящая из семи скульптур.

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Геня Джавршян
Ключевые слова: Стефановская площадь, праздник, Новый год, конкурсы, главная елка Сыктывкара
Рубрика: Культура
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