В Коми предприятиям малого и среднего бизнеса установлена льготная арендная плата на период капитального ремонта объектов

Предприятиям малого и среднего бизнеса установлена льготная арендная плата на период капитального ремонта объектов.

Соответствующие изменения внесены в Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду государственного имущества региона, утвержденный Постановлением № 418 "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Развитие экономики".

Льготный размер арендной платы в случае проведения капитального ремонта будет составлять 20 процентов от суммы, установленной в договоре аренды.

"Рекомендации об утверждении аналогичного порядка предоставления муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства направлены в города и районы республики", - сообщил руководитель Минимущества республики Александр Сажин.

В республике перечни государственного и муниципального имущества, которое может быть предоставлено в аренду, утверждают Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений и органы местного самоуправления.

Предложения о включении конкретного объекта республиканского имущества в данный перечень могут быть внесены заинтересованными лицами в письменной форме в Минимущество региона. Также изменения предусматривают, что расходы предпринимателей, понесенные при капитальном ремонте арендуемого имущества, по окончании работ будут возмещаться путем ежемесячного зачета в счет арендной платы до полного погашения.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Минимущества Республики Коми http://agui.rkomi.ru/left/arenda/npa_ag/ и по телефонам 8 (8212) 24-33-52, 24-30-24.

*** По состоянию на 1 декабря 2016 года в перечни имущества, сформированные для субъектов малого и среднего предпринимательства, в Республике Коми включено 568 объектов, в том числе: - 107 объектов в государственном перечне Республики Коми; - 461 объект в перечнях муниципальных образований