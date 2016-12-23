Онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
Началась большая пресс-конференция Владимира Путина.
Главными темами традиционно станут экономика, "социалка" и международная обстановка, включая ситуацию в Сирии.
"Традиционно тема номер один - это наша внутрироссийская жизнь. Наша экономика, социальная сфера. Условия, с одной стороны, непростые и кризисные, но с другой - за этот год стали появляться первые признаки стабилизации. Очень важно, какая оценка состоянию нашей экономики будет дана со стороны президента, - отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Я не сомневаюсь, что на этот счет будет много вопросов".
На пресс-конференцию аккредитованы 1,5 тысячи журналистов.
Республику Коми представят три государственных СМИ - ИА "Комиинформ", газета "Республика" и телеканал "Юрган".
"Комиинформ" представляет Светлана Быковская, "Республику" - Валентин Тимченко, "Юрган" - журналист Любовь Лапина и оператор Олег Юшков.
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Инфоблок
Что необходимо знать жителям Коми - владельцам недвижимости, транспортных средств и земельных участков
Памятная дата военной истории России
23 декабря 1914 года царским указом сформирована первая эскадра бомбардировщиков «Илья Муромец».
Комментарии (0)
Авторизоваться или Зарегистрироваться