Онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина

23 декабря 2016 года, 12:00 |

Началась большая пресс-конференция Владимира Путина.

Главными темами традиционно станут экономика, "социалка" и международная обстановка, включая ситуацию в Сирии.

"Традиционно тема номер один - это наша внутрироссийская жизнь. Наша экономика, социальная сфера. Условия, с одной стороны, непростые и кризисные, но с другой - за этот год стали появляться первые признаки стабилизации. Очень важно, какая оценка состоянию нашей экономики будет дана со стороны президента, - отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Я не сомневаюсь, что на этот счет будет много вопросов".

На пресс-конференцию аккредитованы 1,5 тысячи журналистов.

Республику Коми представят три государственных СМИ - ИА "Комиинформ", газета "Республика" и телеканал "Юрган".

"Комиинформ" представляет Светлана Быковская, "Республику" - Валентин Тимченко, "Юрган" - журналист Любовь Лапина и оператор Олег Юшков.

Комиинформ
Рубрика: Экономика
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