Депутаты Госдумы РФ рассматривают возможность введения госмонополии на производство алкоголя

Депутаты Госдумы рассматривают возможность введения государственной монополии на производство алкогольной продукции в связи с трагическими событиями в Иркутске, где количество жертв смертельного отравления суррогатами достигло 74 человек. Об этом на пресс-завтраке в офисе Коми регионального отделения "Единой России" сообщила председателем Комитета по регламенту и организации работы Госдумы РФ Ольга Савастьянова.

По ее словам, 21 декабря состоялась встреча Президента РФ В. Путин с руководством и председателями комитетов Госдумы РФ и Совета Федерации РФ, на которой поднимался этот вопрос.

"Заместитель председателя Госдумы РФ, лидер партии "ЛДПР" Владимир Жириновский выступил с предложением ввести государственную монополию на алкогольную продукцию, - рассказала О. Савастьянова. - Мы договорились о том, что эту проблему нужно решать, но необходимо выяснить, какие действия на самом деле смогут кардинально повлиять на эту проблему. Ситуация ведь характерна не только для Иркутска, и у нас в Коми с легкостью можно приобрести суррогаты".

На предложение одного из журналистов закрыть магазины, как это было сделано в Чечне, где удалось на корню пресечь эту проблему, О. Савастьянова напомнила, что несколько лет назад Госсовет Коми принимал аналогичное решение, которое спустя два дня было отменено прокуратурой республики.

"Решая проблемы, мы сами ни в коем случае не должны нарушать законы. Возможно, придется вносить изменения в несколько законов одновременно", - добавила она.