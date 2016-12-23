Сыктывкар получит 126 миллионов на ремонт дворовых территорий

Коми получит 126 миллионов рублей на реализацию партийного проекта "Единой России" "Наш двор", в рамках которого в Сыктывкаре будут благоустроены дворовые территории. Об этом на пресс-завтраке с представителями республиканских СМИ в офисе Коми регионального отделения "Единой России" сообщила председателем Комитета по регламенту и организации работы Госдумы РФ Ольга Савастьянова.

По ее словам, общее финансирование партийного проекта "Наш двор" составляет 20 миллиардов рублей, республика из федерального бюджета получит 126 миллионов. В рамках проекта планируется отремонтировать дворовые территории региональных столиц.

"Нам удалось защитить позицию позицию республики и она вошла в этот проект, хотя есть территории, не получившие финансирования, - отметила О. Савастьянова. - Прежде чем что-то сделать по проекту мы хотим на площадке Общественного центра законотворческих инициатив обсудить его вместе с общественностью. Все решения, которые будут приниматься в Коми должны максимально учитывали мнение горожан, ради которых это обустройство и будет проходить. Важно также, чтобы средства, которые будут поступать, эффективно расходовались".

Председатель Комитета по регламенту и организации работы Госдумы РФ также сообщила, что республика примет участие в еще одном партийном проекте "Парки малых городов", который предполагает обустройство и приведение в порядок мест массового отдыха граждан.