В Коми стартовал проект Российского союза сельской молодёжи "Выбираем профессию"

В Коми стартовал проект Российского союза сельской молодёжи по профориентации учащейся молодежи "Выбираем профессию".

Заместитель председателя Коми регионального отделения РССМ Марина Гичева рассказала старшеклассниками Пажгинской школы о стартовавшем проекте, о его целях и задачах.

Основной целью проекта "Выбираем профессию" является привлечение внимания молодежи к перспективам жизни и работы в сельской местности, информирование о современном состоянии АПК и мерах государственной поддержки работников отрасли, сообщили "Комиинформу" в пресс-службе регионального отделения РССМ.

М. Гичева рассказала ребятам о преимуществах жизни на селе и преимуществах аграрных профессий. Участники встречи познакомились с возможностями получения аграрного образования в стенах Коми республиканского агропромышленного техникума в с. Выльгорт Сыктывдинского района, а также в Сыктывкарском лесном институте на факультете лесного и сельского хозяйства. Затем учащимся был продемонстрирован созданный Российский союзом сельской молодежи видеоролик о выборе профессии и перспективах жизни и работы на селе и в городе.

В молодежной среде бытует мнение, что успеха можно достичь, только если переехать в крупный город. Однако, это далеко не всегда так. Ведь в своем маленьком городке или поселке каждый человек - уникальная личность, а в большом городе - один из миллионов, и добиться успеха в большом городе гораздо сложнее. В завершение встречи М.Гичева выразила надежду на то, ребята сделают правильный выбор в пользу аграрной профессии и в будущем внесут свой вклад в развитие сельского хозяйства нашей страны.

Проект "Выбираем профессию " реализуется при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации №79-рп от 01.04.2015 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией "Российский Союз Молодежи"