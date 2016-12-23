На пожаре в Сысольском районе погиб мужчина

23 декабря 2016 года, 10:10 | Сысольский
Фото ГУ МЧС по РК

Пожар в Сысольском районе унес жизнь человека.

Как сообщает ГУ МЧС по Коми, 22 декабря в 09.18 в пожарно-спасательную службу Сысольского района поступило сообщение о пожаре в частном деревянном одноэтажном доме в деревне Ягдор в селе Межадор. Уже через две минуты на место пожара прибыли подразделения 131 пожарно-спасательной части.

По прибытию пожарных расчетов строение было охвачено открытым огнем. В 09.55 пожар был ликвидирован на площади 60 м².

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В ходе разбора завалов было обнаружено тело мужчины 1963 года рождения – хозяина дома.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

В тушении пожара было задействовано 9 человек личного состава республиканской противопожарной службы, 3 добровольных пожара села Межадор, 3 единицы пожарной техники.

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Комиинформ
Ключевые слова: пожар, мчс по коми
Рубрика: Происшествия
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