Прокуратура Сыктывкара вступилась за 17-летнюю официантку

Прокуратура Сыктывкара добилась выплаты заработной платы 17-летней официантке.

На летних каникулах студентка сыктывкарского лицея решила подработать в кафе официанткой. Спустя месяц выяснилось, что трудовые отношения не оформлены и зарплату ей платить не собираются.

Прокуратура г. Сыктывкара провела проверку по обращению 17-летней студентки одного из местных лицеев о нарушении ее трудовых прав.

В ходе проверки прокуратура установила, что минувшим летом девушка месяц проработала официанткой в одном из сыктывкарских кафе, однако все её попытки получить заработную плату не увенчались успехом. Выяснилось, что трудовые отношения с несовершеннолетней работницей администрация точки общепита не оформила и заработную плату выдавать не собирается.

Прокуратура г. Сыктывкара обратилась в суд с иском об установлении факта трудовых отношений между студенткой и кафе, взыскании с работодателя невыплаченной заработной платы и компенсации морального вреда. Суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования, возложив на ответчика обязанность выплатить девушке 6 тыс. рублей заработной платы и 2 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда

После вступления решения суда прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

*** В силу статьи 20 Трудового кодекса РФ с 16 лет несовершеннолетний вправе самостоятельно устроиться на работу. Однако следует помнить, что в силу возраста подростки относятся к одной из самых уязвимых категорий граждан, поэтому родители или законные представители должны приложить максимум усилий для защиты их прав. Требуйте от работодателя заключения письменного трудового договора, настаивайте на том, что любой труд должен быть вознагражден, а заработную плату надлежит выплачивать своевременно.