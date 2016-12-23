В Сыктывкаре свыше 150 жилых помещений в аварийных домах не включены ни в одну из программ по переселению

Сыктывкарский городской суд удовлетворил административное исковое заявление прокурора Сыктывкара, направленное в защиту прав неопределенного круга лиц.

В своем иске прокурор потребовал признать незаконным бездействие администрации Сыктывкара, чиновники которой не направляли собственникам помещений в домах, признанными аварийными и не включенными в программы по расселению, требований о сносе жилья.

В ходе проверки, предшествовавшей обращению в суд, прокуратура установила следующее. В силу части 10 статьи 32 Жилищного кодекса РФ признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является основанием для того, чтобы орган, который признал дом таковым, направил собственникам помещений требования о его сносе или реконструкции в разумный срок.

Если собственники в это срок не осуществили снос или не провели реконструкцию, то земельный участок, на котором расположен дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд, а принадлежащие собственникам квартиры должны быть выкуплены у них.

Администрация Сыктывкара длительное время игнорировала эту важную норму закона. Прокурорская проверка показала, что в Сыктывкаре свыше 150 жилых помещений расположены в домах, которые в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими сносу и при этом не включены ни в одну из программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Игнорирование этапа направления требований о сносе дома препятствует дальнейшему выкупу у собственников жилых помещений. В итоге нарушаются права граждан на безопасные условия проживания.

Прокурор Сыктывкара в судебном порядке потребовал от городской администрации исполнения требований законодательства. Бездействие чиновников суд признал незаконным и обязал реализовать закрепленную Жилищным кодексом РФ обязанность по направлению собственникам помещений требований о сносе или реконструкции жилья.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.