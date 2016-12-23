В Сыктывкаре перекроют Октябрьский проспект.

В связи с расширением предприятия, принимаем на работу следующих специалистов в Ухте:

Водитель категории «Д» - от 40 000 руб.

Кондуктор - от 30 000 руб.

Специалист по ремонту автобусов и грузовой техники - от 30 000 руб.

Диспетчер - от 35 000 руб.

Инженер - от 30 000 руб.

Телефон: +7(904) 233-18-92