В Сыктывкаре перекроют Октябрьский проспект
23 декабря 2016 года, 9:28 | Сыктывкар
В Сыктывкаре перекроют Октябрьский проспект.
Движение транспорта будет ограничено на 1/4 ширины проезжей части в районе перекрёстка Октябрьского проспекта с Сысольским шоссе.
Ограничение будет действовать с 09:00 26 декабря до 17:00 31 декабря.
Как сообщает мэрия, причина – проведение ремонтных работ на водопроводных сетях.
Комиинформ
Рубрика: Общество
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