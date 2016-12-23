В Сыктывкаре перекроют Октябрьский проспект

23 декабря 2016 года, 9:28 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В Сыктывкаре перекроют Октябрьский проспект.

Движение транспорта будет ограничено на 1/4 ширины проезжей части в районе перекрёстка Октябрьского проспекта с Сысольским шоссе.

Ограничение будет действовать с 09:00 26 декабря до 17:00 31 декабря.

Как сообщает мэрия, причина – проведение ремонтных работ на водопроводных сетях.

Комиинформ
Ключевые слова: дороги, ремонт
Рубрика: Общество
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