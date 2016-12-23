Найденные летом в Троицко-Печорском районе фрагменты скелета принадлежат теленку

23 декабря 2016 года, 11:37 | Троицко-Печорский
Фото из архивов Комиинформ

Версия, что обнаруженные летом останки принадлежат человеку, не подтвердилась. Напомним, в реке Печора летом 2016 года рыбак обнаружил на поверхности воды часть скелета грудного отдела.

По заявке правоохранителей спасатели исследовали берега и реку с помощью "кошек" на предмет обнаружения других останков. Найденные останки были отправлены на судебно-медицинскую и генетическую экспертизы.

Как сообщили "Комиинформу" в троицко-печорском отделе СУ СК по Коми, экспертиза показала, что останки принадлежат представителю крупного рогатого скота, вероятней всего, теленку. В возбуждении уголовного дела было отказано.

Юлия Николаева
Ключевые слова: человек, теленок, останки
Рубрика: Происшествия
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