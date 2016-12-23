"Строитель" на своем льду одержал очередную победу

Сыктывкарский "Строитель" одержал очередную победу в рамках Высшей лиги России по хоккею мячом. На своем льду дружина Павла Франца обыграла "Старт-2" (Нижний Новгород).

Счет в поединке сыктыкарцы открыли на 11-й минуте – отличился Михаил Селедков. Спустя девять минут разницу в счете увеличил Павел Курочкин, а ближе к концу тайма дубль оформил все тот же Селедков: 3-0.

Ассистентами игроками выступали Александр Воюшин, Артем Лихачев и Дмитрий Евтюшин.

Во второй половине игры Михаил Селедков довел количество собственных мячей до трех (пас Алексея Лысака), а точку в матче на 79-й минуте поставил Артем Лихачев (передача Никиты Агафонова): 5-0 – уверенная победа "Строителя", сообщает пресс-служба Минспорта РК.