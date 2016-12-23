В феврале жители Коми увидят ледовое шоу "Волшебная сказка Пармы"

Сыктывкарский ледовый дворец "Северная Олимпия" 24 и 25 февраля покажет гостям и жителям столицы Коми национальное ледовое шоу "Волшебная сказка Пармы". В представлении примут участие более тридцати юных фигуристов.

В основе сюжета спектакля, построенного на мифах и легендах коми, лежит борьба добра и зла. Зрители шоу смогут увидеть яркие образы Зарни Ань, Войпеля (северный ветер) и колдуна Тугана. Главными персонажами являются влюбленные.

Украсят представление массовые сцены народных гуляний, обрядовых сцен, традиционных деревенских сюжетов. Музыкальным сопровождением станет народная музыка в современной аранжировке и текст на коми языке Народного артиста Коми Михаила Бурдина на основе его музыкальных альбомов "Зарни Ань" и "Ен нырд".

Как рассказал "Комиинформу" продюсер проекта Владимир Юрковский, дети – участники постановки, юные фигуристы от 6 до 17 лет - были выбраны на просмотре-кастинге, который состоялся 17 декабря в "Северной Олимпии". Главный критерий - мастерство катания и техническая подготовка, а также соответствие их внешности образам героев. Почти каждый ребенок, пришедший на просмотр, получил роль.

"Мастерство наших юных спортсменов растет с каждым годом, - отметил В.Юрковский. - И если раньше мы могли только мечтать о таких проектах, то сейчас это уже не мечты, а реальность. Некоторое время назад мы мечтали об участии наших спортсменов в крупных спортивных турнирах, о борьбе за призовые места, а сейчас в республике есть плеяда юных звездочек, которые, возможно, в будущем прославят наш северный край на олимпийских подмостках".

Как пояснил В.Юрковский, в ледовом представлении впервые в Коми будут задействованы сразу два разных направления - культура и спорт. Объединение в одном проекте этих двух направлений позволит привлечь общее внимание людей совершенно разных увлечений и интересов, послужит популяризации ледовых и национальных видов спорта, ведению здорового образа жизни, а также укреплению семейных традиций и сохранению национальной культуры.

Сейчас над проектом работает команда профессионалов постановочной группы из Сыктывкара, Санкт-Петербурга и Москвы, в том числе режиссер Алексей Полубояров, хореограф Юрий Пузаков, с которым продюсерский центр Владимира Юрковского" 11 лет назад поставил "Фаустину". По всем вопросам, связанными с традициями и обрядами, мифологией и легендами коми народа, организаторы консультировались с членом союза писателей России Галиной Бутыревой и ведущим научным сотрудником сектора фольклора ИЯЛИ КНЦ УрО РАН Павлом Лимеровым.

Планируется, что премьерные спектакли пройдут в Сыктывкаре, после чего артисты отправятся на гастроли по городам Коми, где есть возможность показать спектакль на льду. Постановку спектакля в Сыктывкаре удалось организовать благодаря победе проекта в конкурсе на президентский грант.