Цены на жилье в России будут снижаться на 5–7% в год
Цены на жилье в России будут снижаться на 5–7% в год. Об этом заявили эксперты рынка недвижимости.
"Говорить о том, что рынок жилья скоро достигнет ценового "дна", пока преждевременно. По нашим прогнозам, это произойдет только в 2018–2019 годах", – сообщил "Известиям" директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость" Сергей Шлома.
Он добавил, что никаких перспектив для роста цен на жилье нет.
По данным риелторов, в 2016 году цены на квартиры упали на 10-15%. Большинство квартир продаются с дисконтом.
Более того, в течение ближайших двух лет стоимость будет падать на 5-7% в год.
При этом новостройки будут дешеветь сильнее, поскольку "вторичка" выкладывается на продажу если покупается новое жилье.
Относительное отсутствие предложений на вторичные квартиры не дает квадратному метру в этом сегменте сильно опуститься.
В любом случае, считают эксперты, сейчас покупатели "правят бал".
Подробнее - в материале "Известий".
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