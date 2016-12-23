Цены на жилье в России будут снижаться на 5–7% в год

23 декабря 2016 года, 11:10 |
Фото из архива "Комиинформа"

Цены на жилье в России будут снижаться на 5–7% в год. Об этом заявили эксперты рынка недвижимости.

"Говорить о том, что рынок жилья скоро достигнет ценового "дна", пока преждевременно. По нашим прогнозам, это произойдет только в 2018–2019 годах", – сообщил "Известиям" директор департамента вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимость" Сергей Шлома.

Он добавил, что никаких перспектив для роста цен на жилье нет.

По данным риелторов, в 2016 году цены на квартиры упали на 10-15%. Большинство квартир продаются с дисконтом.

Более того, в течение ближайших двух лет стоимость будет падать на 5-7% в год.

При этом новостройки будут дешеветь сильнее, поскольку "вторичка" выкладывается на продажу если покупается новое жилье.

Относительное отсутствие предложений на вторичные квартиры не дает квадратному метру в этом сегменте сильно опуститься.

В любом случае, считают эксперты, сейчас покупатели "правят бал".

Подробнее - в материале "Известий".

Комиинформ
Ключевые слова: цены, недвижимость
Рубрика: Экономика
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Комментарии (1)

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    23.12.2016 (12:1)
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    Откуда они знают будущее или у них есть хрустальный шар? Это их субъективные выдумки и мозговая отрыжка.

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