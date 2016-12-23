В Воркуте отменены занятия у начальной школы
23 декабря 2016 года, 7:40 | Воркута
Сегодня, 23 декабря, в Коми за парты не сядут только учащиеся начальных классов Воркуты.
Занятия отменены из-за неблагоприятных погодных условий. В заполярном городе мороз и сильный ветер.
На 6 утра столбики термометров там опустились до -22. Ветер достигал до 12 метров в секунду.
В целом по республике продолжительный период холодов закончился, под натиском обширного североатлантического циклона начался процесс потепления, сообщил ЦГМС по региону.
Ярослава Пархачева
Рубрика: Погода
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