В Коми должна быть создана автоматизированная система о наличии трудовых кадров

В Коми около тысячи человек могут остаться без работы в связи с реорганизацией предприятий. В 2016-ом фактически высвобождены 776 человек, из них 73 процента трудоустроены во вновь созданные организации. Об этом на заседании Правительства Коми сообщил министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин.

По его словам, среднегодовая численность занятых в экономике республики в 2016 году составила 418,8 тысяч человек, что составляет 90 процентов от трудоспособного населения. К 2019 году этот показатель достигнет 96 процентов.

Наибольшее количество занятых - в транспортной отрасли, торговле, строительстве, образовании и здравоохранении. Предприятиями этих же отраслей в центры занятости населения заявлена наибольшая потребность в работниках.

В настоящее время существует диспропорция между спросом и предложением на рынке труда: квалификация безработных граждан зачастую не удовлетворяет потребность работодателей в профессиональных кадрах. С этой целью Служба занятости проводит дополнительное профессиональное обучение безработных только по профессиям, востребованным на рынке труда. Ежегодно обучается не менее 1800 безработных граждан, большая часть из них – это молодежь в возрасте 16-29 лет. Уровень трудоустройства по итогам профессионального обучения составляет 80 процентов.

Взаимодействие с работодателями - важнейший аспект деятельности Службы занятости. Между правительством Коми и 26-ю предприятиями заключены соглашения, предполагающие возможность переобучения безработных граждан на условиях софинансирования.

Министерство проводит еженедельный мониторинг увольнения работников. Большая часть работников, высвобожденных в 2016 году, уволены в связи с реорганизацией предприятий и трудоустроены во вновь созданные организации (73%). Фактически высвобождены 776 человек. Предполагается к высвобождению еще 1006 человек.

Для предприятий, работающих в нестабильных режимах, в 2016 году реализуются дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. Одним из таких них является опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, находящихся под риском увольнения. На опережающее профессиональное обучение направлены 1111 человек, на условиях временной занятости трудоустроены 1273 человека. В число участников дополнительных мероприятий включены градообразующие предприятия моногородов Воркута и Инта – АО "Воркутауголь" и АО "Интауголь".

Профобучение работников этих предприятий является одновременно и возможностью обеспечить полную занятость в период неполной загрузки или остановки производства, и возможностью получить новую профессию. Даже в случае высвобождения работники будут иметь профессию, востребованную на рынке труда, и смогут трудоустроиться на другом предприятии.

Прервав министра на полуслове, глава Коми попросил показать слайд, на котором в виде инфографики был изображен профессионально-квалификационный состав вакансий и безработных на 1 декабря 2016-го. Из инфографики следует, что вакансий квалифицированных работников имеется 5 271, а безработных с подходящей квалификацией – 1 961.

"Очевидно, что органы исполвласти что-то недорабатывают в этой части, - рассудил С. Гапликов. – У вас еще был слайд, где показано, что в отрасли строительства занято 20 процентов, но куда ни кинься, строить некому. Когда требовалось заасфальтировать дороги в Сыктывкаре, рабочих собирали по всей республике. А что будет, когда соберемся асфальтировать Ухту? Все отраслевые министерства должны обладать информацией о том, сколько потенциальных сотрудников у них имеется, какой квалификации, в каких видах работ они могут быть задействованы. Каждое министерство должно знать потенциал своих будущих трудовых и профессиональных ресурсов. Этот тот срез, который должен нам помогать при реализации государственных задач".

Комментируя слайд, руководитель регионе предложил переобучать неквалифицированных рабочих, коль скоро их в 2,5 раза больше, чем вакансий. В этом случае республика получит дополнительные кадры, а новая информационная система прогнозирования кадров позволит учесть трудовой ресурсный потенциал в муниципалитетах вплоть до каждого человека.

Завершив свой доклад, Илья Семяшкин попытался объяснить главе Коми, что во время слияния ведомств, часть функционала управления по труду не была передана министерству, поэтому сложностей во время внедрения новой системы прогнозирования кадров не избежать, и было бы логично в этой связи расширить долю участия Минэконома.

На это и.о. министра экономики Коми Марина Анисимова категорично запротестовала, аргументируя тем, что в ее ведомстве, по сути, никто не занимается аналитикой рынка труда, а вот в Минтруде есть целый отдел анализа и прогнозирования.

"Это колоссальная работа, - заявила она. - Все должно быть передано в одни руки, чтобы работа велась системно и фундаментально. Минтруд комплексно подходит к этой задаче, мы лишь делаем свод прогноза, но основную работу делают они".

В прения вмешалась первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова, заявив, что полномочия министерств - это не предмет рассуждений на данном заседании.

"Основную стратегию прогнозирования рынка труда по положению формирует Минэконом, администрирование рынка труда, свод информации, связи с работодателями, трудоустройство безработных – это Минтруд. Положения министерств сформированы, решение принято", - разъяснила она.

Резюмируя вышесказанное, глава Коми С. Гапликов отметил, что каждое министерство должно отвечать за свой фронт работ. Конечным же результатом должна стать автоматизированная система, которая позволит работодателю быстро и исчерпывающе получить информации о наличии трудовых кадров нужной специализации в том или ином муниципалитете республики. "Давайте сделаем единую систему, которая будет полезна всем", - призвал он подчиненных.