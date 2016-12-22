Новую систему прогнозирования и подготовки кадров внедрят в Коми в 2017-ом

Власти Коми в 2017 году приступят к внедрению единой целостной системы прогнозирования и подготовки кадров. Об этом сегодня на заседании Правительства Коми сообщила и.о. министра экономики региона Марина Анисимова.

По ее словам, основой действующей модели кадрового обеспечения является Прогноз кадровой потребности экономики республики. Формируется он методом сбора информации с помощью соцопроса работодателей через администрации муниципалитетов, госорганы и с учетом статических данных. Наибольший охват предприятий обеспечивает Комистат, силами которого опрошено 3185 организаций, тогда как мониторинг, проведенный органами исполвласти и муниципалитетами охватил лишь 800 предприятий. С 2017-го Комистат в связи с изменением федерального плана госстатистики не сможет выполнять эту работу.

Помимо этого, действующая модель имеет целый ряд недостатков: отсутствие единой методики анализа и прогнозирования, отсутствие мотивации сообщать достоверную информацию со стороны работодателей, отсутствие четких требований к профкомпетенциям сотрудников и аттестации рабочих мест.

Вместе с тем М. Анисимова отметила положительный опыт УГТУ по созданию при университете Центра содействия занятости студентов и выпускников. В 2016-ом предприятиями нефтегазового сектора было предоставлено более 500 вакансий, трудоустроено около 300 человек. Из общего числа выпускников университета, работу после окончания вуза получают 84 процента.

"Центр владеет информацией о дальнейшей судьбе своих выпускников, их последующем карьерном росте, - отметила М. Анисимова. - По итогам обследования Центра в 2016-ом, в котором участвовало 62 организации, сформирована сводная прогнозная кадровая потребность в разрезе направлений подготовки и предприятий. Подобный опыт необходимо расширять, проецируя его на другие ВУЗы и региональные организации, задействованные в прогнозе и подготовке кадров для экономики Коми".

Согласно сформированному прогнозу кадровой потребности экономики Коми, общая потребность в квалифицированных кадрах на период 2016-2022 годы составит около 85 тысяч человек. Основная потребность в рабочих профессиях – 55 процентов, в специалистах с высшим образованием – 23 процента, специалистах со средним профобразованием – 22,6 процента.

Кадровая потребность по видам экономической деятельность обусловлена структурой валового регионального продукта Коми. Наибольшая потребность в квалифицированных кадрах отмечается в промышленном секторе (добыча полезных ископаемых) – 21%, связь и транспорт – 12,1%, здравоохранение – 10,9.

Действующая методика не позволяет в полной степени покрывать кадровые потребности. В текущем году по рабочим профессиям при потребности в 6650 человек выпускников меньше в четыре раза – 1693 человека. Специалистов со средним профобразованием требуется 3144 человека, а выпускников меньше в 1,6 раза – 1956 человек.

Необходимо сформировать новую модель путем объединения всех элементов процесса планирования и подготовки кадров в Единую целостную систему прогнозирования и подготовки кадров на основе использования АИС (автоматизированной информационной системы).

Выслушав доклад, спикер Госсовета Надежда Дорофеева заявила, что не услышала ничего о четком планировании и стратегии подготовки рабочих кадров.

"Пока мы будем разрабатывать модели, пройдут годы, мы потеряем людей, а у нас уже сейчас не хватает кадров в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, - отметила она. - Мы теряем время. Нужно волевое решение принимать, и эта стратегия должна быть четко планируемой и контролируемой. Сегодня на территории республики работают гастарбайтеры, а где же наши граждане? Мы будем открывать новые предприятия, создавать рабочие места, а кто там будет работать? Где четкое планирование и стратегия подготовки рабочих кадров?".

М. Анисимова пояснила, что именно из-за отсутствия достойной и достоверной системы прогнозирования предлагается внедрить новую модель.

"В ней как раз заложены базовые подходы, которые помогут нам выстроить эту работу. Мы все делаем по чуть-чуть, владеем информацией, но каждый по-своему. Эта система позволит нам прогнозировать потребность в кадрах, исходя из демографических показателей и инвестиционных потребностей. Закладывая данные, мы будем понимать, в какой момент и в каком объеме потребуется те или иные кадры. А сегодня все делается вручную", - резюмировала и.о. министра экономики Коми.

Подводя итоги прений, глава Коми С. Гапликов пояснил присутствующим, что ведомство предлагает внедрить систему в рамках федерального закона о стратегическом планировании в РФ.