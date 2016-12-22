Куда сходить на выходные в Сыктывкаре

Молодежный портал "Твоя Параллель" публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье в Сыктывкаре. 24 и 25 декабря жители и гости столицы Коми смогут узнать про празднование Рождества в разных странах, организованно полепить снеговиков и посмотреть на ледовое автопобоище.

Культура

"Щелкунчик" в драмтеатре

Почувствовать атмосферу самого волшебного праздника и оказаться в настоящей сказке смогут маленькие и взрослые зрители спектакля "Щелкунчик" — постановки Бориса Лагоды по мотивам произведения Э. Гофмана. На предстоящих выходных в Академическом театре драмы имени В.Савина будет три классических новогодних представления.

Рождество в Национальной библиотеке

Марафон воскресных встреч в Национальной библиотеке продолжается. 25 декабря посетителей ждет программа "Рождественская сказка". Приходите, и вы узнаете, как встречают Рождество наши соседи, как подписать поздравительную открытку на иностранном языке. Вас ждет серия творческих мастер-классов, викторина на знание фильмов и книг о Рождестве, кинопоказ, фотосет у новогодней елки.

Гостей ждут по адресу: ул. Советская, 13. Начало в 11.00. Вход свободный.

Партизанский маркетинг в Академии госслужбы

В рамках форума "Ты – предприниматель" состоится семинар "Секреты увеличения прибыли 2.0" Александра Левитаса (Хайфа, Израиль). Его считают главным экспертом по партизанскому маркетингу на российском рынке, признавали лучшим бизнес-тренером России. Это единственный на рынке России сертифицированный ученик международного маркетингового гуру Джея Левинсона, отца партизанского маркетинга, человека, придумавшего ковбоя Мальборо.

Начало бесплатного семинара в Академии госслужбы в 12 часов.

Снеговики на лыжной базе

24 декабря в 12.00 на лыжной базе "Динамо" Молодежный центр Сыктывкара собирает всех, чтобы провести предновогодние выходные вместе. Конкурс Парад снеговиков в Сыктывкаре - это отличная возможность проявить свой креатив и получить заряд положительных эмоций.

Организаторы предлагают не только слепить необычного снеговика, но и поучаствовать в других занимательных конкурсах. Например, попробовать свои силы в гонках на ватрушках или бросках валенок на дальность. Всех ждет горячий чай, хорошее настроение и масса позитива.

Спорт

Автоспорт

25 декабря в Сыктывкаре стартует Чемпионат Республики Коми "Супер Шип". Первый из шести этапов соревнований будет проходить на центральном стадионе.

В первом этапе гонок "Супер Шип" примут участие спортсмены Сыктывкара и Кирова. Еще от двух пилотов из Архангелька и Екатеринбурга организаторы ждут окончательного ответа. Начало в 13:00.

Тяжелая атлетика

С 23 по 25 декабря в Сыктывкаре пройдет Первенство Республики Коми по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет (1993-1995 г.р.) и Кубок Республики Коми по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

На соревнования заявились около 80 спортсменов. В столицу региона съедутся тяжелоатлеты из Троицка-Печорска, Корткероса и Ижмы. Выступать будут только разрядники для профессионального отбора среди юношей и взрослых в сборную Республики Коми по тяжелой атлетике.

Кино 24 и 25 ноября

"Мори Синема": комедии, триллеры, мелодрамы и мультфильмы

"Пассажиры" (16+)

Фантастика. Режиссер: Мортен Тильдум. В ролях: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Лоренс Фишбёрн

Космический корабль с 5,000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Всё идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия – 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках – жизнь и судьба всех обитателей корабля.

Начало сеансов: 12:55, 17:25, 21:55, 0:10 (2D), 10:40, 15:10, 19:40 (3D)

"Три богатыря и Морской царь" (6+)

Мультфильм. Режиссер: Константин Феоктистов

Продолжение приключений любимой троицы: Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и “залатать бюджет”. Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев.

Начало сеансов: 10:25, 14:15, 18:10

"Ёлки 5" (6+)

Комедия. Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман, Андрей Шавкеро и др. В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич

В этот новый год любимые герои "Ёлок" всё также делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…

Начало сеансов: 10:30, 14:30, 16:20, 18:15, 20:05, 21:55, 23:50

"Дед Мороз. Битва магов" (12+)

Семейный, фэнтези. Режиссер: Александр Войтинский. В ролях: Фёдор Бондарчук, Алексей Кравченко

Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. Мама переживает за дочь, одноклассники посмеиваются. Но однажды в самом центре Москвы Маша видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент, спасает Машу от нападения химеры. Так Маша попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз реально существует и, возглавляя армию магов, способных управлять снегом и льдом, охраняет Землю от вторжения темных сил. А новогодний праздник — это магический ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что участвуют в самой масштабной битве добра и зла.

Начало сеансов: 12:00, 15:50, 19:55

"Изгой-один. Звездные войны. Истории" (16+)

Фантастика. Режиссер: Гарет Эдвардс. В ролях: Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен

Фильм рассказывает о событиях, которые предшествовали четвёртому эпизоду "Звёздных Войн". Узнав о том, что Империя построила самую совершенную боевую станцию, способную уничтожать целые планеты, Альянс Повстанцев собирает особый отряд под руководством бывшей преступницы Джин Эрсо, целью которого является чертежи совершенного оружия Империи.

Начало сеансов: 10:20, 15:35 (2D), 13:00, 18:10, 20:45 (3D)

"Призрачная красота" (16+)

Драма. Режиссер: Дэвид Фрэнкел. В ролях: Кейт Уинслет, Уилл Смит, Кира Найтли, Эдвард Нортон, Хелен Миррен

Главный герой работает в рекламном агентстве Нью-Йорка. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твёрдую почву, однако план срабатывает неожиданным образом.

Начало сеансов: 22:10

"Новогодний корпоратив" (18+)

Комедия. Режиссеры: Джош Гордон, Уилл Спек. В ролях: Дженнифер Энистон, Джейсон Бейтман

Когда сестра героя, генеральный директор компании, угрожает брату закрыть его филиал, он устраивает эпическую рождественскую вечеринку, чтобы заполучить большого клиента и спасти фирму. Однако праздник выходит из-под контроля.

Начало сеансов: 23:20

"Дары смерти" (18+)

Ужасы. Режиссер: Шон Бирн. В ролях: Итэн Эмбри, Шири Эпплби

Художник Джесси с семьей переезжает в дом своей мечты. Здесь он испытывает небывалое вдохновение, граничащее с одержимостью. Но его новые картины — жуткие и пугающие. Они открывают портал злу, которое в разных сущностях проникает в этот мир и забирает детей. Ведь дети — самые желанные для дьявола дары. Очередной избранницей потустороннего становится его дочь.

Начало сеансов: 0:10

"Моана" (6+)

Фэнтези, анимация. Режиссеры: Рон Клементс, Джон Маскер.

Бесстрашная Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете мечтает о приключениях и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с некогда могущественным полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие.

Начало сеансов: 12:20