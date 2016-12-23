Продолжительный период холодов в Коми закончился

23 декабря 2016 года, 7:22 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Предпоследняя неделя уходящего года была богата на погодные сюрпризы. На большей части территории отмечались 40-градусные морозы. Самая низкая температура -49С зафиксирована на севере Вуктыльского района на метеостанции Усть-Щугор.

На фоне аномальных морозов в середине недели циклон принес сильные снегопады, резкие перепады атмосферного давления, скачки температуры на 15-20С за 12 часов сначала в сторону повышения, а затем понижения.

Но уже с уверенностью можно сказать, что продолжительный период холодов закончился, под натиском обширного североатлантического циклона начался процесс потепления.

В пятницу днем уже в большинстве районов температура повысится до -1...-6С, в крайних восточных районах до -7...-12С.

Ожидается, что в субботу температурный фон практически не поменяется. А вот в воскресенье станет чуть прохладнее, ночью и днем ожидается в пределах -4...-9С, на северо-востоке -9...-14С.

В оба дня при умеренном юго-западном ветре в большинстве районов пройдет небольшой снег, мокрый снег, местами не исключена и метель.

Комиинформ
Ключевые слова: ЦГМС, Погода, зима
Рубрика: Погода
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