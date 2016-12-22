Проект "Вежливая регистратура" будет реализован в Сыктывдинской ЦРБ

В поликлинике Сыктывдинской центральной районной больницы с 2017 года начнется реализация проекта "Вежливая регистратура". Он предусматривает принципиально новый подход к приему и записи к специалистам.

Как сообщает Минздрав Коми, проект станет пилотным для районных учреждений здравоохранения. На сегодня "Вежливая регистратура" реализуется в столице Коми: в Сыктывкарской городской поликлинике № 3 и в Центральной поликлинике города Сыктывкара.

"Вежливая регистратура" - это комплекс мер, благодаря которым планируется значительно улучшить качество обслуживания, сделать понятнее для самих пациентов маршрутизацию и порядок оказания медицинской помощи, исключить затруднительные ситуации при обращении за медпомощью.

На сегодня в Сыктывдинской ЦРБ уже проведен анализ потока посетителей с учетом маршрутизации пребывающих из всех населенных пунктов района. Анализ позволил сформировать видение расположения помещения регистратуры больницы, которое будет реконструировано по новому дизайн-проекту. Один из главных критериев – безбарьерное взаимодействие граждан с медицинским регистратором и уход от "узких окошек", через которые нормальное общение с пациентом невозможно.

Медрегистраторы прошли обучение по вопросам этики, деонтологии и культуры поведения с пациентами. В рамках цикла семинаров и тренингов по программе "Этико-деонтологические и социально психологические аспекты профессиональной деятельности регистраторов" всем специалистам разъяснены тонкости правильного общения с обращающимися гражданами. Кроме того, будут введены алгоритмы поведения работника регистратуры при личном и телефонном разговоре, которые останутся на контроле руководства больницы. Планируется также создание внешне приятной обстановки – будет разработан фирменный стиль для работников регистратуры поликлиники ЦРБ.

Еще одно техническое нововведение – изменение в организации хранения медицинских карт. В больнице оборудовано специальное закрытое помещение. Это исключит утерю, повреждение медицинской документации и позволит защитить персональные данные пациентов.

С учетом внедрения модуля "Электронная регистратура" в больнице будет модернизирована корпоративная локальная компьютерная сеть. Все пациенты смогут записаться на прием к специалистам через интернет на сайте Единого портала государственных услуг.

Жители района, лишенные такой возможности, смогут получить номерок к врачу, воспользовавшись инфоматом в самой больнице. Для помощи в затруднительных ситуациях, в том числе при работе с аппаратом, введена должность администратора. Сотрудник будет находиться у отдельной стойки, его должность будет указана на табличке.

В рамках проекта планируется усовершенствовать работу по выдаче листков нетрудоспособности и выписки рецептов на лекарственные препараты. В больнице выделено специальное рабочее место, оснащенное компьютерной техникой со специальным программным обеспечением для того, чтобы взять на себя этот поток пациентов.

В дальнейших планах – разграничить в больнице потоки обращений за медицинской помощью для детей и взрослых. В ближайшее время детская регистратура будет оборудована отдельно при детском отделении.

Все технические и строительные работы будут завершены до 31 декабря. Начало работы проекта "Вежливая регистратура" в Сыктывдинской центральной районной больнице запланировано на 15 января 2017 года.

При успешной реализации проекта в Сыктывдинской ЦРБ планируется его трансляция на другие районные учреждения.