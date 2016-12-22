В Коми мошенники, прикрываясь "Единой Россией", обманывают граждан

В Коми осуществляется рассылка СМС от имени "Единой России" с предложением оказать материальную поддержку. В сообщении указывается, что для перечисления денег нужны реквизиты банковской карты и телефон для связи.

Как сообщили "Комиинформу" в группе "Медиа Гвардия" "Единой России", фиксируются попытки ввести людей в заблуждение с целью завладения денежными средствами путем отправки не только СМС, но и сообщений в социальных сетях, а также приложениях Вацап и Вайбер.

"В канун праздников как правило активизируют свою деятельность различные мошенники, связано это прежде всего с наличием у населения денежных средств или перечисляемых предприятиями в канун праздников либо отложенных людьми на подарки. Но необходимо отметить, что обращения к абонентам (пользователям) от имени политических партий фиксируются впервые", - отметили в "Медиа Гвардии".

Рекомендации при получении подозрительного сообщения:

- Не волноваться, сохранять спокойствие

- Ни в коем случае не звонить по телефону указанном в сообщении (возможно сам звонок уже является целью. Если к номеру привязаны контент услуги деньги могут сниматься уже по факту соединения.

- Не открывать подозрительные файлы в том числе ММS, полученные от неизвестного источника, в случае ссылки на знакомого вам человека, перезвоните сначала ему.

- Если ссылаются именно на ваш банк есть смысл перезвонить в голосовой центр или центр технической поддержки вашего банка. Телефон как правило указан на вашей банковской карте.

- В случае если сообщение пришло в виде СМС и речь идет о каком либо розыгрыше, Вы можете обратиться в Кол-центр оператора, акции и рассылки должны согласовываться с оператором. Так же оператор связи отслеживает всплески мошеннической активности и своим звонком вы поможете вовремя заблокировать отправку и не допустить дальнейшего обмана пользователей.

- В случае, если предлогом в сообщении является какая либо государственная, общественная организация или политическая партия, перезвоните им и уточните реальность проводимых мероприятий.

- В случае если вы все же стали жертвой мошенников, постарайтесь не паниковать, срочно обратитесь в свой банк с просьбой отмены платежа или блокировки карты. Если деньги перечислялись через оператора связи бывает возможность блокировки платежа и возврата остатка денег через оператора. Для этого в первую очередь необходимо перезвонить в звонковый центр оператора и получить соответствующие рекомендации по дальнейшим действиям. И естественно, как можно скорее обратиться в полицию, даже если утраченная сумма для вас не существенна. Таким образом вы сможете помочь другим людям не стать жертвой мошенников.