Коми заняла четвертое место в России по качеству трудоустройства выпускников среднего профобразования

22 декабря 2016 года, 17:52 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Коми заняла четвертое место в России по качеству трудоустройства выпускников учреждений среднего профессионального образования. Об этом на заседании Правительства региона сообщила министр образования, науки и молодежной политики Коми Михальченкова.

По ее словам, это свидетельствует об эффективной работе центров карьеры, созданных при всех учебных заведениях республики и о высоком проценте выпускников, которые после завершения обучения работают по специальности.

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С точки зрения качества трудоустройства, в республике лидирует дошкольное образование, где 97 процентов выпускников сразу идут работать по специальности. Средняя зарплата в отрасли составляет 22 тысячи рублей.

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В десятке востребованных профессий — техобслуживание и ремонт автотранспорта (94 процента трудоустроенных, средняя зарплата - 28 668), лечебное дело (90 процентов и 24 296 рублей), искусство танца (88 процентов и 22 277 рублей), бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин (84 процента и 36 471 рублей), преподавание в начальных классах (82 процента и 26 586 рублей), сестринское дело (81 процентов и 22 974 рублей).

"Однако у нас есть и аутсайдеры - секретари, закройщики и парикмахеры, где трудоустройство в среднем составляет 20-30 процентов, - отметила Н. Михальченкова. - На то есть скрытые причины. К примеру, трудоустройство мастеров строительных работ всего 16 процентов, а мы знаем, что это востребованная профессия. То есть речь идет о скрытом трудоустройстве и об отсутствии оформления трудовых отношений".

Геня Джавршян
Ключевые слова: рабочие профессии, правительство Коми
Рубрика: Экономика
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