Жительница Печоры в свой день рождения убила 20-летнего сожителя

22 декабря 2016 года, 16:58 |
Фото из архива "Комиинформа"

В ночь на 22 декабря 2016 года в квартире дома по улице Гагарина Печора обнаружено тело 20-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в квартире компания отмечала день рождения 22-летней сожительницы потерпевшего. В какой-то момент девушка приревновала парня к сопернице и нанесла ему несколько ударов ножом в область грудной клетки и лица. От полученных ранений молодой человек скончался на месте происшествия.

Подозреваемая задержана, дала признательные показания, в отношении нее инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. По имеющимся данным девушка состоит на учете врача-психиатра.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.

Комиинформ
Ключевые слова: убийство
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (1)

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    Малой
    22.12.2016 (17:51)
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