Глава Коми Сергей Гапликов поручил муниципалам до 15 января разработать планы взаимодействия служб при ликвидации техногенных аварий

Глава Коми Сергей Гапликов поручил руководителям муниципалитетов к 15 января 2017-го представить планы межведомственного взаимодействия при возникновении аварий на энергетических сетях. Ответственность за исполнение поручения глава возложил на правительство Коми и руководителей муниципалитетов.

Поручение было дано в связи с возникновением чрезвычайной ситуацией в поселке Парма Усинского района, где около тысячи человек из-за аварии остались без электроэнергии.

"Эта ситуация возникла не на пустом месте, - рассудил С. Гапликов. - При подготовке к отопительному сезону всегда нужно учитывать подобные ситуации, моделировать их, прогнозировать и отрабатывать технологическое взаимодействие тех служб, которые будут участвовать в ликвидации аварий".

Планы и мероприятия на случай аварий имеются в каждом ведомстве, однако межведомственного взаимодействия между службами нет. Руководитель региона возложил на заместителя председателя правительства Коми Константина Лазарева персональную ответственность за выдачу паспортов готовности к отопительному сезону только после неоднократных межведомственных тренировок на объектах, подверженных технологическим сбоям.

"Руководители администраций должны персонально отвечать за технологическое благополучие своих территорий, - добавил С. Гапликов. - К 15 января все муниципалитеты должны представить мне согласованные планы межведомственного взаимодействия служб, которым предстоит участвовать в ликвидации аварий техногенного или иного характера на территории городов и районов республики".