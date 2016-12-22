Глава Коми Сергей Гапликов поручил муниципалам до 15 января разработать планы взаимодействия служб при ликвидации техногенных аварий
Глава Коми Сергей Гапликов поручил руководителям муниципалитетов к 15 января 2017-го представить планы межведомственного взаимодействия при возникновении аварий на энергетических сетях. Ответственность за исполнение поручения глава возложил на правительство Коми и руководителей муниципалитетов.
Поручение было дано в связи с возникновением чрезвычайной ситуацией в поселке Парма Усинского района, где около тысячи человек из-за аварии остались без электроэнергии.
"Эта ситуация возникла не на пустом месте, - рассудил С. Гапликов. - При подготовке к отопительному сезону всегда нужно учитывать подобные ситуации, моделировать их, прогнозировать и отрабатывать технологическое взаимодействие тех служб, которые будут участвовать в ликвидации аварий".
Планы и мероприятия на случай аварий имеются в каждом ведомстве, однако межведомственного взаимодействия между службами нет. Руководитель региона возложил на заместителя председателя правительства Коми Константина Лазарева персональную ответственность за выдачу паспортов готовности к отопительному сезону только после неоднократных межведомственных тренировок на объектах, подверженных технологическим сбоям.
"Руководители администраций должны персонально отвечать за технологическое благополучие своих территорий, - добавил С. Гапликов. - К 15 января все муниципалитеты должны представить мне согласованные планы межведомственного взаимодействия служб, которым предстоит участвовать в ликвидации аварий техногенного или иного характера на территории городов и районов республики".
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Комментарии (5)
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Охо-хо...22.12.2016 (17:41)Зима скоро уже закончится и наступит долгожданная весна,а они всё ещё говорят о выдачи паспортов готовности к отопительному сезону.Не смешно уже,грустно,грустно
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Усинск22.12.2016 (17:42)Сергей Анатольевич я вас не понимаю! Это и есть весь гнев, который вы хотели высказать? Или у вас Хахалкин в каком то ином статусе?
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Александр22.12.2016 (19:59)Про усинск-то хоть слово сказали,а вот почему Гапликов вообще не возмущается аварией в Дутово и Лёмтах?Из обсуждений в группе ВТК-24 ВКонтакте:Зима...Холода....Подача электроэнергии в с. Дутово восстановлена в 20:15!!! Мобильная связь и интернет вернулись в 22:00!!! 5 часов без электроэнергии при морозе -46!! !Село Дутово и посёлок Лёмты были без электроэнергии с 15:15 до 20:15. Интрернет и связь появились только сейчас. Представьте Лёмты, где в прошлом году закрыли котельную и людям(старикам)вместо центрального отопления поставили электрообогреватели. На улице -46,а в домах нет электричества, а значит нет тепла! Что-то к ним ни депутат Гос.Совета, ни местные депутаты, ни Бузуляк не приехали температуру воздуха замерять в квартирах. В прошлом то году, при температуре воздуха на улице - 10 ,ездили , ходили по квартирам, замеряли и на всю Республику трубили как тепло старикам с электрообогревателями живётся! Ау, вы где,нынче?(с) Ответ администрации на официальном сайте:" 19 декабря 2016 года возникла внештатная ситуация по отключению электричества в с. Дутово и в п. Лёмты. При поступлении сигнала, в целях устранения возникших неполадок выехала бригада специалистов-электриков, силами которых и были произведены необходимые ремонтно-восстановительные работы.
Энергетики принесли свои извинения за неудобства причинённые жителям населённых пунктов.
В результате проведённого обследования при выполнении ремонтных работ, выявлено, что причиной технической неполадки явилась экстремально низкая температура наружного воздуха. "(с)"Теперь хочу высказаться по-поводу извинений энергетиков за причинённые жителям населённых пунктов неудобств. При пробном включении на основной подстанции электричества , в районе между 16-17 часами, произошёл скачок напряжения в сети из-за которого у многих жителей погорела бытовая техника. Так что не мешало бы эту ситуацию как-то исправить и помочь жителям села отремонтировать технику."(с)....Как всегда "А в остальном,прекрасная маркиза,всё хорошо,всё хорошо"?
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Выльгорт22.12.2016 (19:13)Может не должно быть аварий с последствиями ?
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Аналитиков Аналитий Прогнозович22.12.2016 (19:37)Кому планы изобретать и с кем взаимодействовать? Специалисты оптимизированы, вместо ремонтно-строительных организаций-ремонтные шабашки, вместо ремонтников-шабашники, вместо научно-исследовательских институтов-частные магазины... Кто какое бедствие прогнозировать будет? Цыганка тетя Маша на картах погадает!
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