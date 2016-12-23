На железнодорожном вокзале в Ухте будут давать концерты и проводить выставки

23 декабря 2016 года, 9:44 | Ухта
Фото пресс-службы администрации Ухты

Работники культуры Ухты будут выполнять культурно-просветительскую миссии на железнодорожном вокзале.

В администрации муниципалитета считают, что в настоящее время роль железнодорожного вокзала меняется в направлении повышения его значимости в жизни города и увеличения количества функций, выполняемых вокзалом. Оставаясь частью транспортной структуры, вокзал становится общественно-культурным элементом.

Так, концепция развития вокзалов РЖД предусматривает не только эффективное использование их имущества, но и культурно-просветительскую миссию.

В рамках подготовки к заключению соглашения между железнодорожным вокзалом Ухты и Управлением культуры администрации города о культурном сотрудничестве в 2016 году проходят ряд мероприятий с демонстрацией выставочных проектов и участием творческих коллективов.

В администрации отмечают цикл выставок, на которых учащиеся Детской художественной школы представили жителям и гостям города более 40 работ патриотической тематики.

27 декабря в 12.00 часов в зале ожидания железнодорожного вокзала впервые пройдет живой концерт в исполнении Ансамбля старинной музыки "Интермеццо" педагогов Детской музыкальной школы №1.

В программе концерта - известные произведения композиторов различных эпох и музыкальных направлений.

Комиинформ
Ключевые слова: миссия, концерт, вокзал
Рубрика: Культура
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Комментарии (2)

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    постоянный пассажир
    23.12.2016 (10:30)
    1
    пусть сперва освещение территории сделают, на автобусной остановке сумку свою не видишь
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    Наталья
    23.12.2016 (11:38)
    0
    " Интермеццо" вам освещение должен сделать?))) Они Дарят! праздничное настроение людям! А это в наше время редкий дар....

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