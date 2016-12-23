На железнодорожном вокзале в Ухте будут давать концерты и проводить выставки
Работники культуры Ухты будут выполнять культурно-просветительскую миссии на железнодорожном вокзале.
В администрации муниципалитета считают, что в настоящее время роль железнодорожного вокзала меняется в направлении повышения его значимости в жизни города и увеличения количества функций, выполняемых вокзалом. Оставаясь частью транспортной структуры, вокзал становится общественно-культурным элементом.
Так, концепция развития вокзалов РЖД предусматривает не только эффективное использование их имущества, но и культурно-просветительскую миссию.
В рамках подготовки к заключению соглашения между железнодорожным вокзалом Ухты и Управлением культуры администрации города о культурном сотрудничестве в 2016 году проходят ряд мероприятий с демонстрацией выставочных проектов и участием творческих коллективов.
В администрации отмечают цикл выставок, на которых учащиеся Детской художественной школы представили жителям и гостям города более 40 работ патриотической тематики.
27 декабря в 12.00 часов в зале ожидания железнодорожного вокзала впервые пройдет живой концерт в исполнении Ансамбля старинной музыки "Интермеццо" педагогов Детской музыкальной школы №1.
В программе концерта - известные произведения композиторов различных эпох и музыкальных направлений.
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