Илье Первакову смягчили меру пресечения

22 декабря 2016 года, 16:20 | Сыктывкар
Фото ИА "Комиинформ"

Бывший руководитель Службы по тарифам Коми переведен под домашний арест. Меру пресечения Илье Первакову смягчил Верховный суд региона, таким образом удовлетворив ходатайство следственных органов.

Об этом "Комиинформу" сообщили в пресс-службе Следственного управления СУ СК России по Коми.

Кроме того, следствие также ходатайствовало о переведении под домашний арест второго фигуранта дела — Олега Рябинина, которому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Ранее Сыктывкарский горсуд продлевал арест Илье Первакову до 4 февраля 2017 года. 4 марта 2016 года Первакова задержали. На следующий день его освободили от должности руководителя Службы Республики Коми по тарифам по собственному желанию.

Напомним, Перваков он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной органами прокуратуры республики.

По данным следствия, в 2012 году Перваков и его супруга заключили договор купли-продажи с коммерческой фирмой, на основании которого приобрели в собственность квартиру площадью 320 кв.м. стоимостью более 12 млн. рублей.

В соответствии с условиями договора, покупатели взяли на себя обязательства о внесении 7,060 млн. рублей в рассрочку под проценты в течение последующих нескольких лет.

В апреле 2014 года по указанию действовавшего в то время заместителя председателя правительства Республики Коми Константина Ромаданова в кассу фирмы от представителей подконтрольных ему организаций поступили денежные средства, за счет которых была погашена задолженность Первакова перед фирмой по договору купли-продажи.

За это Перваков, занимавший должность руководителя службы по тарифам, должен был при рассмотрении вопросов об утверждении тарифов оказывать общее покровительство коммерческим организациям, подконтрольным взяткодателю, осуществлявшим деятельность в сфере тепло- и электроснабжения.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении бывшего референта Службы Республики Коми по тарифам Олега Рябинина. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: суд, Перваков, арест
Рубрика: Право
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Комментарии (1)

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    22.12.2016 (18:3)
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    Ну парень ведь с лица хорош, симпатичный......А там уголовники всякие нехорошие. Надо парня пожалеть.

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