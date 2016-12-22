В Сыктывкаре завершился зональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу

22 декабря 2016 года, 16:39 | Сыктывкар
Фото пресс-службы Минспорта РК

В сыктывкарском КСЦ "Ренова" завершились встречи баскетбольных команд в рамках зональный этап Всероссийских соревнований среди девушек 2004 года рождения. В турнире принимали участие команды СШОР "Юность" (Сыктывкар), "Чеваката-СДЮСШОР" (Вологда), СДЮСШОР №2 Невского района (Санкт-Петербург), СДЮСШОР №1 (Химки), ДЮСШ Котельнич, ДЮСШ №2 (Ухта).

По итогам пяти дней соревнований награду высшей пробы завоевала команда из Санкт-Петербурга СДЮСШОР №2 Невского района. На втором месте - спортсмены вологодская "Чеваката-СДЮСШОР". Замыкает тройку лидеров ДЮСШ Котельнич.

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Екатерина Малыгина из Вологды стала игроком с самым высоким рейтингом – за четыре игры она принесла команде "Чеваката-СДЮСШОР" 80 очков. Следом за ней идут баскетболистки команды ДЮСШ Котельнич Полина Селезнева и Полина Кодолова. За пять игр они добавили в копилку своей команды 74 очка каждая. Замыкает тройку лидеров в рейтинге игроков сыктывкарка Ирина Ильинова, набравшая за 4 игры 52 очка.

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В рейтинге команд на первом месте - СДЮСШОР №2 Невского района (Санкт-Петербург) - 61,2 очка за игру. За ней идут команды "Чеваката-СДЮСШОР" (Вологда) и СДЮСШОР №1 (Химки). У них 53 и 48,8 очков соответственно, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Комиинформ
Ключевые слова: баскетбол
Рубрика: Спорт
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