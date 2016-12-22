Откройте багажник: в период новогодних праздников сотрудники ГИБДД в Коми будут осматривать автомобили
Во время подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому 2017 году и Рождеству, а также в целях предупреждения и пресечения террористических актов сотрудники Госавтоинспекциии Коми во взаимодействии со структурными подразделениями МВД при несении службы в обязательном порядке будут производить осмотр (досмотр) транспортных средств.
Будет проверяться содержимое багажников и салонов автомашин.
ГИБДД просит граждан отнестись к этим мерам с пониманием и проявлять повышенное внимание и гражданскую бдительность, направленные на предупреждение совершения актов террора на территории Республики Коми.
Информацию обо всех подозрительных транспортных средствах вызывающих сомнения, предметах находящихся в салонах автотранспорта, а также вызывающих своим поведением подозрения незнакомых лицах, просим незамедлительно сообщать в ближайшие отделы внутренних дел, сотрудникам ГИБДД, а также по телефону – 02.
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