Откройте багажник: в период новогодних праздников сотрудники ГИБДД в Коми будут осматривать автомобили

Во время подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому 2017 году и Рождеству, а также в целях предупреждения и пресечения террористических актов сотрудники Госавтоинспекциии Коми во взаимодействии со структурными подразделениями МВД при несении службы в обязательном порядке будут производить осмотр (досмотр) транспортных средств.

Будет проверяться содержимое багажников и салонов автомашин.

ГИБДД просит граждан отнестись к этим мерам с пониманием и проявлять повышенное внимание и гражданскую бдительность, направленные на предупреждение совершения актов террора на территории Республики Коми.

Информацию обо всех подозрительных транспортных средствах вызывающих сомнения, предметах находящихся в салонах автотранспорта, а также вызывающих своим поведением подозрения незнакомых лицах, просим незамедлительно сообщать в ближайшие отделы внутренних дел, сотрудникам ГИБДД, а также по телефону – 02.