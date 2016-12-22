Откройте багажник: в период новогодних праздников сотрудники ГИБДД в Коми будут осматривать автомобили

22 декабря 2016 года, 16:00 |
Фото Антона Пархачева

Во время подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому 2017 году и Рождеству, а также в целях предупреждения и пресечения террористических актов сотрудники Госавтоинспекциии Коми во взаимодействии со структурными подразделениями МВД при несении службы в обязательном порядке будут производить осмотр (досмотр) транспортных средств.

Будет проверяться содержимое багажников и салонов автомашин.

ГИБДД просит граждан отнестись к этим мерам с пониманием и проявлять повышенное внимание и гражданскую бдительность, направленные на предупреждение совершения актов террора на территории Республики Коми.

Информацию обо всех подозрительных транспортных средствах вызывающих сомнения, предметах находящихся в салонах автотранспорта, а также вызывающих своим поведением подозрения незнакомых лицах, просим незамедлительно сообщать в ближайшие отделы внутренних дел, сотрудникам ГИБДД, а также по телефону – 02.

Комиинформ
Ключевые слова: ГИБДД
Рубрика: Право
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Комментарии (8)

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    Саня
    22.12.2016 (16:43)
    0
    И каждый раз будут составлять протокол? Или закон в праздники не действует?
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      Водитель
      22.12.2016 (18:0)
      0
      Саня, законы действуют везде и для всех!!!!!
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    no name
    22.12.2016 (16:57)
    0
    да...вот у кого гбо стоит в багажниках и не внесены изменения в птс и свидетельство попали конечно
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    Хм
    22.12.2016 (17:15)
    0
    Ёлки будут искать )?
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    СССР
    22.12.2016 (17:18)
    1
    А на основании чего??? У нас в Коми что ввели военное положение или режим КТО???
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    чел
    22.12.2016 (17:33)
    0
    а содержимое кошелька тоже показывать?
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    Меня зовут
    22.12.2016 (17:43)
    0
    у сотрудников правоохранительных органов есть полномочия досматривать автомобили..с понятыми и все такое...но ежели у вас все впорядке то вы и так покажите (зачем терять время свое и чужое) на то и расчет...
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      стрелок
      22.12.2016 (19:14)
      1
      ога, что б тебе в багажник ништяков накидали без понятых;)

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