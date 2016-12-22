В Сосногорском районе своевременно выполнен третий этап программы переселения

В Сосногорском районе завершился третий этап программы переселения граждан из аварийного жилья.

Как сообщает Сосногорская мэрия, финальной точкой стал снос ветхих домов, жители которых переезжают в новый многоквартирный дом по улице Гоголя.

Первыми в список снесённых бараков попали шесть объектов: в железнодорожной части – это дом № 30 по улице 40 лет Октября, № 11 по Советской, 17-ый дом по улице Лермонтова и 25-ый по улице Зои Космодемьянской, а также дома из района, который сосногорцы окрестили "Шанхаем" – это № 14 А и № 22 по улице Южный переулок.

Еще два дома – № 46 по улице Гипсовый рудник и № 14 по улице Южный переулок – будут снесены в 2017 году.

В мэрии отметили, что Сосногорский район участвовал в двух этапах республиканской адресной программы переселения из аварийного жилья и полностью выполнил свои обязательства – в первом этапе, который предполагает покупку жилья переселенцам на вторичном рынке, и в третьем, в рамках которого муниципалитет организует строительство жилья для участников программы.

В общей сложности благодаря действию программы благоустроенные квартиры получили 66 жителей Сосногорского района.

Первый этап программы переселения Сосногорский район, один из немногих муниципалитетов региона, выполнил своевременно за счет покупки благоустроенных квартир на вторичном рынке – таким образом свои жилищные условия улучшили 18 сосногорцев.

В рамках третьего этапа Сосногорский район приступил к строительству нового дома для переселенцев. Его построили в рекордные сроки: в октябре 2015 года началось строительства, а уже в июле 2016 года дом был сдан в эксплуатацию, готовясь встретить 48 новых жильцов.

Снос аварийных бараков, в которых ранее проживали нынешние новоселы, - финальный этап реализации третьего этапа программы переселения. Сосногорский район выполнил программные мероприятия в установленные сроки