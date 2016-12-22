Двенадцатый выпуск "Белого бора" расширил географию авторов из Коми

"Комиинформ" совместно с газетами "Республика", "Коми му" и телеканалом "Юрган" начинают новую рубрику. В ней читатели и зрители будут узнавать о новинках литературы, выпущенной в республики при поддержке государства. В 2016 году увидели свет 18 новых изданий. Об одном из них - популярном альманахе "Белый бор" написала "Республика".

21 декабря в Литературном музее Ивана Куратова прошла презентация двенадцатого выпуска литературного альманаха РК "Белый бор", который заметно прибавил авторами и расширил географию публикующихся писателей.

Накануне презентации составители XII альманаха Андрей Попов и писательница Елена Габова, отвечающая за блок прозы, сделали краткий обзор сборника.

В ряды прозаиков влился талантливый молодой автор, подающий большие надежды. Это Артур Журавлев, дебютировавший с замечательной повестью "Мороз и солнце", которую он посвятил своему любимому деду Валерию Журавлеву. По сути повесть – это подробное описание истории, приключившейся однажды с дедом. О том, как он, будучи мальчиком, едет в морозный день в лес за дровами, не давая погибнуть от холода своей семье – матушке и отцу, который вернулся с войны с тяжелыми ранениями.

Подробное описание природы, ощущений замерзающего в лесу, но не сдающегося мальчишки, выписанный характер его верной помощницы лошадки Машки, сочный богатый язык, глубокое погружение в характер героя – все свидетельствует о том, что литература республики пополнилась еще одним талантливым пером.

На страницах альманаха дебютировали с рассказами Владимир Храмов и Евгений Гусев, прозу молодых представили Максим Чупров, Дарья Артомонова.

Еще один "новичок" "Белого бора" – Виталий Лозович, представивший на суд читателей рассказ "Рыжий волк".

Имя этого автора хорошо известно тем, кто следит за литературными новинками республики. Лозович – дипломант конкурса "Золотое перо Руси", лауреат конкурса имени Виктора Голявкина и премии губернатора Ямала, член Российского межрегионального союза писателей – на днях был принят членом Союза писателей республики.

"Рыжий волк" – почти приключенческая и очень пронзительная история, случившаяся с автором и его бывшим подопечным – собаковолком.

Глубокие детские переживания в цикле рассказов (Картинки из детства) "Маленькая девочка в маленьком городе" описывает Елена Габова. После войны в Сыктывкаре, как и по всей стране, было много людей на тележках. Безногие, нередко увешанные орденами и медалями инвалиды в основном приспосабливались работать обувщиками. Но однажды маленькая голубоглазая девочка с соломенными косичками, которую звали Аленка, заметила, что "люди на колесиках" разом исчезли. Когда Аленка подросла, она с болью узнала, что всех безногих инвалидов со всей страны тогда вывезли на остров Валаам и еще куда-то, чтобы они не оскорбляли своим видом чувств мирных граждан.

А еще в Сыктывкаре жили китайцы, которые работали золотарями, местный народ этой работы гнушался. И однажды эти китайцы также в одночасье исчезли.

Проза XII альманаха "Белый бор" также представлена замечательными рассказами Петра Столповского, Анатолия Цыганова, Виктора Давыдова, Сергея Рулева, Григория Спичака.

В разделе поэзии читатель сможет ознакомиться с новыми стихами таких мэтров, как Надежда Мирошниченко, Александр Суворов, Сергей Журавлев, Андрей Попов, Владимир Пономарев, Галина Бутырева, Валерия Салтанова, а также с новинками молодых, но постоянно публикующихся поэтов Инги Карабинской, Анны Чалышевой, Марии Размысловой. На новый уровень, по словам Андрея Попова, вышла поэзия Татьяны Ярышкиной, Натальи Катрук, Галины Мининой.

Почти "шукшинские" мотивы звучат в рассказах Антона Лукина из села Дивеево Нижегородской области, которые, как и сказка Светланы Лубинец из города Колпино Ленинградской области, уже выпустившей в свет порядка 80 книг, опубликованных в издательствах "Эксмо" и "Аквилегия-М", размещены в рубрике "Наши гости".

Альманах выпущен издательством "Анбур".