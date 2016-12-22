Коми отделение Сбербанка сообщает о графике работы офисов в праздники

Офисы Коми отделения Сбербанка в связи с празднованием Нового года и Рождества в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года будут работать в следующем режиме:

31 декабря режим работы офисов банка, обслуживающих клиентов – физических лиц, будет сокращен.

1, 2, 3, 7 и 8 января станут для всех офисов выходным днем.

4, 5 и 6 января будут работать основные крупные офисы Сбербанка.

С 9 января все офисы Сбербанка работают в обычном режиме.

В течение всех праздников в круглосуточном режиме клиентам – физическим лицам будут доступны каналы дистанционного банковского обслуживания – "Сбербанк Онлайн", "Мобильный банк", услуга "Автоплатеж". Также большинство банковских операций клиенты могут совершить с помощью устройств самообслуживания, значительная часть которых работает в круглосуточном режиме.

Офисы по обслуживанию юридических лиц не будут работать с 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. Корпоративные клиенты смогут в круглосуточном режиме воспользоваться дистанционными каналами банковского обслуживания ("Сбербанк Бизнес Онлайн") и услугой приема наличных денежных средств через устройства самообслуживания для зачисления на расчетный счет.

Узнать подробнее расписание работы каждого из офисов банка, работающих в праздничные дни, можно на сайте www.sberbank.ru в разделе "Отделения и банкоматы" или по телефону 8-800-555- 555-0.

***Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и около 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Западно-Уральский банк ПАО Сбербанк осуществляет свою деятельность на территории Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Коми. Филиальная сеть банка насчитывает 3 головных отделения и около 800 подразделений. Председатель банка – Кирилл Алтухов.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015г. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru