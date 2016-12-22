По иску прокурора Ухты бывшая чиновница городской администрации должна возместить ущерб, причиненный преступлением

22 декабря 2016 года, 13:00 | Ухта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Ухтинский городской суд удовлетворил исковое заявление прокурора Ухты о взыскании с бывшей чиновницы городской администрации суммы ущерба, причиненного ее преступными действиями. Обращению прокурора в суд предшествовало возбуждение в отношении бывшего начальника управления делами администрации Ухты уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Чиновница обвинялась в том, что в 2013-2014 гг. инициировала премирование подчиненных работников, а полученные ими суммы забирала себе. В результате ее неправомерных действий бюджету города причинен ущерб в размере 174 тыс. рублей.

В апреле 2016 г. уголовное преследование в отношении уже экс- чиновницы было прекращено вследствие акта амнистии. Поскольку прекращение уголовного дела по данному основанию не освобождает лицо, причинившее материальный вред, от его возмещения в полном объеме, прокурор Ухты обратился в суд с иском о взыскании с бывшего начальника управления делами городской администрации суммы ущерба, причиненного преступлением.

Суд удовлетворил иск прокурора, возложив на ответчицу обязанность возместить в доход бюджета городского округа "Ухта" 174 тыс. рублей. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение

Комиинформ
Рубрика: Право
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Комментарии (1)

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    Меня зовут
    22.12.2016 (13:35)
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    Ещё и конфискацию учинить оной гражданке,с отрезанием правой руки.

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