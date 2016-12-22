Воркутинские ТЭЦ прошли аномальные холода с запасом мощности

К профессиональному празднику, Дню энергетика специалисты "Т Плюс" выполнили первый этап плана мероприятий по устранению недостатков и обеспечению нормативного состояния оборудования Воркутинской ТЭЦ-2.

План разработан компанией в связи с включением Воркутинского и Интинского энергоузлов в перечень регионов с высокими рисками нарушения энергоснабжения и предусматривал 135 мероприятий в 2016 году. Эти мероприятия вместе с реализацией масштабной инвестпрограммы, достигшей в 2016 году почти 500 млн руб., позволили ООО "Воркутинские ТЭЦ" успешно выдержать испытание первыми серьезными морозами в нынешнем осенне-зимнем периоде.

На минувшей неделе, когда столбик термометра опускался до отметки -43 градуса С, энергоисточники не только полностью обеспечили потребность Воркутинского и Интинского энергоузлов, неся заданную диспетчерскую нагрузку (суммарная генерация на обеих ТЭЦ достигала 210 МВт), но и осуществляли переток мощности в энергосистему страны в объеме до 50 МВт. До этого также гладко были пройдены уже три 30-градусных пика за текущую зиму.

В целом же отопительный сезон в Воркуте продолжается более четырех месяцев без серьезных проблем для большинства потребителей. Предприятие продолжает действовать в режиме повышенной готовности, который вводится при пониженных температурах наружного воздуха. На данный момент для выполнения графика электрической нагрузки ТЭЦ-2 использует 5 котлоагрегатов (3 находятся в резерве) и 5 турбоагрегатов (2 в резерве).

Располагаемый состав оборудования позволяет с запасом обеспечивать надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей, при этом на ТЭЦ-2 продолжаются регламентные работы на одном из котлоагрегатов. Они будут завершены к концу недели.

***Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года — "КЭС Холдинг") — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. "Т Плюс" обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц.В состав Группы входит консолидированная генерирующая компания ПАО "Т Плюс", объединившая активы принадлежавших КЭС Холдингу ОАО "ТГК-5", ОАО "ТГК-6", ОАО "ТГК-9" и ОАО "Волжская ТГК", а также единая энергосбытовая компания ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".

Под управлением Группы "Т Плюс" находится 60 электростанций, более 400 котельных и почти 18 000 километров тепловых сетей, что позволяет ежегодно вырабатывать и подавать потребителям около 100 млн Гкал тепла и 50 млрд кВтч электроэнергии. На долю Группы, являющейся одним из крупнейших в мире производителем тепла, приходится более 6% от установленной мощности электростанций России, почти 5% производства электроэнергии и около 8% рынка централизованного теплоснабжения страны.