Игорю Терентьеву не удалось обжаловать свой арест

Игорь Терентьев на время расследования его уголовного дела останется под стражей. Такое решение только что вынес Верховный суд региона, передает корреспондент "Комиинформа".

Адвокат заявил, что решение суда первой инстанции слишком сурово: Терентьев является депутатом, а значит, народ уже выразил ему доверие, кроме того, на его иждивении находится больная мать и безработная беременная жена.

Помимо этого, по мнению адвоката, обоснованность предъявленного Терентьеву обвинения не в полной мере оценена. Статья 160 УК вообще не может быть к нему применена, так как денежные средства ушли не на его личные нужды, а на нужды организации.

В части статьи 158 УК РФ обвиняемый признал себя виновным частично.

Поэтому, заявил адвокат, есть все основания смягчить решение Сыктывкарского суда.

Гособвинитель заявила, что позиция защитника необоснованна.

Сам Игорь Терентьев добавил, что всю жизнь работал в одной сфере и ни разу не подвергался даже административным взысканиям. "Мне также вменяли, что я могу скрыться. Как я могу это сделать, бросив беременную жену в самое тяжелое для нее время и больную мать? Суд первой инстанции эти доводы не учел", - сказал И.Терентьев.

Обвиняемый попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест либо залог.

В свою очередь, сторона обвинения настаивала на том, что решение суда первой инстанции должно быть оставлено в силе. "Разумная причастность к инкриминируемому Терентьеву преступлению была установлена судом при исследовании материалов дела", - подчеркнула гособвинитель.

На это адвокат Василий Потапов заявил, что содержать под стражей его подзащитного негуманно.

В последнем слове Игорь Терентьев добавил, что у него нет доступа к документам организации, где он работал: там теперь новый руководитель. "Поэтому я не могу уничтожить никакие документы, на чем настаивает гособвинитель", - отметил он.

В итоге решение оставлено в силе, жалоба стороны защиты без удовлетворения.

И.Терентьев был заключен под стражу на два месяца — до 30 января 2017 года. В начале декабря сторона защиты обжаловала арест.

Бывший начальник Управления противопожарной службы и гражданской защиты Игорь Терентьев, являющийся председателем Комитета Государственного Совета Коми по бюджету, налогам и экономической политике, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ) и присвоении имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).

По данным СУ СКР по Коми, в 2011 году фигурант создал фонд неучтенных денежных средств и распорядился, чтобы сотрудники учреждения, которым начислялись надбавки "за интенсивность и высокие результаты работы", сдавали полученные деньги в этот фонд. В общей сложности за период 2012-2016 годов в фонд поступило более 14 миллионов рублей. В личных целях Терентьев присвоил из фонда сумму в размере не менее 1,5 миллионов рублей.

Между тем, напомним, как стало известно во время брифинга с руководителем СУ СК России по Коми Андреем Исаевым, в отношении фигуранта дела могут возбудить новые уголовные дела.