С итоговым сочинением не справились 38 одиннадцатиклассников Коми

22 декабря 2016 года, 12:32 |
Фото Ирины Кнутас

7 декабря на территории Республики Коми проводилось итоговое сочинение (изложение), написание которого является одним из обязательных условий допуска учащихся 11 класса к государственной итоговой аттестации.

В нем приняли участие 4459 выпускников текущего года и семь выпускников прошлых лет, сообщает пресс-служба Минобрнауки РК.

Наибольшей популярностью у писавших итоговое сочинение пользовались темы "Когда возникает конфликт между чувствами и разумом?" (выбрали 45,85% участников) и "Какой поступок можно назвать бесчестным?" (выбрали 27,68% участников).

Менее востребованной оказалась тема "Согласны ли Вы с утверждением Э.М. Ремарка: "Нужно уметь и проигрывать"?", к которой обратились только 3% выпускников.

Напомним, результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет".

Как отметили в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми, участники итогового сочинения (изложения) продемонстрировали в целом достаточный уровень сформированности коммуникативной компетентности. Справились с заданием 99,15% выпускников. "Незачет" за первый экзамен получили 38 одиннадцатиклассников.

Повторно написать итоговое сочинение (изложение) обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, а также выпускники, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его выполнение по уважительным причинам, смогут в дополнительные сроки: 1 февраля и 3 мая 2017 года.

Комиинформ
Ключевые слова: экзамен, сочинение, ЕГЭ
Рубрика: Общество
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Комментарии (1)

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    Александр
    22.12.2016 (16:2)
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    Но и язык заметки! Хребет можно сломать.

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