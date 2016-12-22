На дороге Ухты "Лада" сбила 13-летнего подростка

В Ухте в дорожно-транспортном происшествии пострадал подросток.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции республики, 21 декабря в 8:15 водитель 1988 года рождения ехал на "ВАЗ 2112" по улице Мира со стороны Первомайской.

Напротив дома №1 он сбил 13-летнего мальчика, пересекавшего дорогу не по пешеходному переходу. У пострадавшего зафиксировали ушибы. За медпомощью подросток обратился позже вместе с родителями.

Водитель "Лады" в течение года трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, причем во всех трех случаях — за превышение скорости. За рулем мужчина с 2012 года.