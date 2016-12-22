На дороге Ухты "Лада" сбила 13-летнего подростка

22 декабря 2016 года, 11:30 | Ухта
Фото УГИБДД МВД по Коми

В Ухте в дорожно-транспортном происшествии пострадал подросток.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции республики, 21 декабря в 8:15 водитель 1988 года рождения ехал на "ВАЗ 2112" по улице Мира со стороны Первомайской.

Напротив дома №1 он сбил 13-летнего мальчика, пересекавшего дорогу не по пешеходному переходу. У пострадавшего зафиксировали ушибы. За медпомощью подросток обратился позже вместе с родителями.

Водитель "Лады" в течение года трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, причем во всех трех случаях — за превышение скорости. За рулем мужчина с 2012 года.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: транспорт, пешеход, ДТП, дороги, дети, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
  • 2
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Комментарии (3)

или Зарегистрироваться
  • Ответить
    анна
    22.12.2016 (12:9)
    0
    По улице Мира два пешеходных перехода возле д.1. Вне переходов перейти дорогу невозможно.
  • Ответить
    Мимо
    22.12.2016 (15:29)
    0
    Наврали. На пешеходном переходе его сбили.
  • Ответить
    Pr
    22.12.2016 (16:18)
    0
    Не любят в Ухте пешеходов пропускать. Проверено.

Новости по теме:

09:50 22.12.2016
На Октябрьском проспекте Сыктывкара столкнулись три автомобиля
23:19 21.12.2016
На автодороге Сыктывкар - Троицко-Печорск в аварии погиб 32-летний водитель
16:22 21.12.2016
Новый автобусный маршрут Сыктывкар-Ухта открывается 22 декабря


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

16:47
Жительница Печоры в свой день рождения убила 20-летнего сожителя
16:18
Илье Первакову смягчили меру пресечения
16:16
В Сыктывкаре завершился зональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу
16:10
Откройте багажник: в период новогодних праздников сотрудники ГИБДД в Коми будут осматривать автомобили
15:40
Представители ближневосточных государств выразили заинтересованность в создании и развитии устойчивых торгово-экономических связей с Коми

Нужна помощь
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus