"Магнит" в Коми возьмется за безопасность своих объектов под угрозой штрафов

22 декабря 2016 года, 10:46 | Сыктывкар
Фото из архивов Комиинформ

В 2016 году в российском законодательстве произошли серьезные изменения, которые касаются контроля за работой в области антитеррористической защищенности объектов. Об этом было заявлено на конференции "Предупреждение терроризма и экстремизма, минимизация их последствий в Коми", которая состоялась в Сыктывкаре 21 декабря.

Напомним, сегодня все решения комиссии РФ обязательны для выполнения всеми органами госвласти, муниципальными властями, физическими и юридическими лицами. За невыполнение требований предусмотрена ответственность. Соответствующие поправки вносятся в законодательство Коми и вступят в силу в 2017 году. Тогда же планируется ввести административную ответственность за невыполнение требований антитеррористической комиссии в размере до 50 тысяч рублей.

Как было отмечено на конференции, под штрафы может попасть торговая сеть "Магнит". Компания не проявляет активности в подготовке паспортов безопасности и категорирования своих объектов (присвоение им определенной категории по степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства).

Как отметили представители антитеррористической комиссии региона, в уходящем году характер работы с "Магнитом" с точки зрения безопасности можно охарактеризовать как сложный. Вероятно, компания не хотела вкладывать дополнительные средства и силы в реализацию поручений. Например, паспорта безопасности необходимо согласовывать со всеми правоохранительными органами, в том числе ФСБ и МВД.
Повлиять на предпринимателей кроме мер прокурорского реагирования было нельзя. Теперь есть реальный механизм - штраф 50 тысяч рублей за каждый магазин.

Магазины "Магнита" относятся к местам массового пребывания людей и в обязательном порядке должны быть обеспечены паспортами безопасности

Юлия Николаева
Ключевые слова: штраф, магнит, магазин
Рубрика: Общество
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Комментарии (5)

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    Хрень редьки не слаще
    22.12.2016 (11:3)
    -1
    Очередной вид поборов придумали, молодцы. Выполняют указ президента нашего, солнцеликого о недопустимости поднятия налогов. Угадайте, в итоге из чьего кармана будут вытащены все эти денежки, которые торговые сети заплатят за несвоевременное составление паспортов?
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    22.12.2016 (11:37)
    0
    какие светлые головы, как они заботятся и не кошмарят предпринимателей.
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    выход очевиден
    22.12.2016 (12:3)
    0
    комиссия обследующая магазин должна принять решение об отсутствии у магазина признаков ММПЛ и отсутствии категорийности.
    Какой шикарный коррупциогенный фактор!!!
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    111
    22.12.2016 (12:15)
    1
    А теперь скажите, как данные паспорта безопасности могут защитить граждан, вернее покупателей в данной категории торговой сети "Магнит". Что даёт этот паспорт - да ничего....это еще одна бюрократическая бумажка, или как говорится докУмент, который фактически никому не нужен, а вот в случае чего.....и МВД и ФсБ будут говорить - мы данный объект проинспектировали, внесли предложения, а они паспортом безопасности - себя не обезопасили.....вот это и привело к столь негативным последствиям.
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    Анекдот
    22.12.2016 (12:21)
    0
    ходячий....без бумажки ты кака...шка, а с бумажкой огогого

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