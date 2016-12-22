"Магнит" в Коми возьмется за безопасность своих объектов под угрозой штрафов

В 2016 году в российском законодательстве произошли серьезные изменения, которые касаются контроля за работой в области антитеррористической защищенности объектов. Об этом было заявлено на конференции "Предупреждение терроризма и экстремизма, минимизация их последствий в Коми", которая состоялась в Сыктывкаре 21 декабря.

Напомним, сегодня все решения комиссии РФ обязательны для выполнения всеми органами госвласти, муниципальными властями, физическими и юридическими лицами. За невыполнение требований предусмотрена ответственность. Соответствующие поправки вносятся в законодательство Коми и вступят в силу в 2017 году. Тогда же планируется ввести административную ответственность за невыполнение требований антитеррористической комиссии в размере до 50 тысяч рублей.

Как было отмечено на конференции, под штрафы может попасть торговая сеть "Магнит". Компания не проявляет активности в подготовке паспортов безопасности и категорирования своих объектов (присвоение им определенной категории по степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства).

Как отметили представители антитеррористической комиссии региона, в уходящем году характер работы с "Магнитом" с точки зрения безопасности можно охарактеризовать как сложный. Вероятно, компания не хотела вкладывать дополнительные средства и силы в реализацию поручений. Например, паспорта безопасности необходимо согласовывать со всеми правоохранительными органами, в том числе ФСБ и МВД.

Повлиять на предпринимателей кроме мер прокурорского реагирования было нельзя. Теперь есть реальный механизм - штраф 50 тысяч рублей за каждый магазин.

Магазины "Магнита" относятся к местам массового пребывания людей и в обязательном порядке должны быть обеспечены паспортами безопасности