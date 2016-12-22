В Усинске отменен режим чрезвычайной ситуации

22 декабря 2016 года, 10:05 | Усинск
Фото администрации Усинска

В Усинске отменен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" и введен режим "Повышенная готовность", сообщает администрация Усинска.

Большинство порывов теплотрасс в жилом секторе и объектах жизнеобеспечения в пгт.Парма устранено.

В настоящее время проведены основные аварийно-спасательные работы, электроснабжение поселка восстановлено, котельная продолжает работать в штатном режиме.

Ремонтные бригады коммунальных и ресурсоснабжающих организаций продолжают адресную работу по устранению порывов в жилом секторе и теплотрассах.

По данным мэрии, вчера из 36 квартир, в которых произошел прорыв центрального отопления, в 21-ой – данная проблема решена. Жильцам квартир, где нет света, отопления или воды сотрудники администрации предлагали разместиться в пункте временного размещения, который находится в детском саду пгт. Парма. Однако никто не изъявил желание разместиться во временном пункте.

Между тем, сами жители Пармы активно размещают в социальных сетях фотографии своих квартир.

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"Кто подскажет, что делать? Я второй день прошу, чтобы мне разморозили трубы, на что мне говорили: давайте эвакуируем. Я отказалась, и наверное, не зря: только что у меня взорвалась батарея", - пишет жительница Пармы.

"Сегодня трубу прорвало, из-за отключения отопления в одном месте прихватило, и сегодня бабахнуло, пришлось отопление отключить, чтобы все не залило,- пишет усинка Юлия Ахметшина. Муж звонил аварийным службам, просил приехать, а то дом разморозится так же как и остальные в Парме. В итоге так никто и не появился, рассчитывать приходится только на себя! А восстанавливать все кому?! Все вещи убиты!".

"А про Усадор вообще никто вспомнил! Три дома полностью остались без отопления. Люди сутки ждали помощи, а ответ только один: все на Парме, ничем помочь не можем. Огромные счета за электроэнергию и лопнувшие батареи кому предъявлять?" - говорится в комментарии, размещенном на портале "Усинск.Онлайн".

"Все, что произошло - ненормально! - заметила жительница Усинска Елена Симонова. - Мы живем на севере, и все структуры должны быть готовы к любым изменениям погоды... Очень хорошо, что устранили, конечно, но такого инцидента в принципе не должно было возникнуть! Люди вообще-то платят ежемесячно за всякого рода услуги деньги, чтобы потом вот так сидеть и ждать устранения последствий".

Напомним, 20 декабря в поселке городского типа Парма в Усинске произошел технологический инцидент. Под отключение электроэнергии попадало более 1000 человек населения, из них около 200 детей, а также социально-значимые объекты – школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт и котельная.

Комиинформ
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (1)

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    Труба
    22.12.2016 (10:58)
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    Дак кто ж знал- то,что зима будет! в Усинске - то ! И вообще с чего ради эта наглая вода при замерзании расширяется. Законы физики для нее ,видите ли, не писаны!

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