На Октябрьском проспекте Сыктывкара столкнулись три автомобиля

Вчера в обеденное время на Октябрьском проспекте столицы Коми произошло двойное ДТП.

Как уточнили "Комиинформу" в госавтоинспекции Сыктывкара, в 13:25 водитель 1965 года рождения, управляя "Хондой Цивик", двигался по Октябрьскому проспекту со стороны Тентюковской к Эжвинскому району.

Напротив дома №376, перестраиваясь с одной полосы на другую, он врезался в "УАЗ" под управлением 26-летнего мужчины, ехавшего попутно.

После этого "Хонду" "отбросило" на "Ниву", которая остановилась, чтобы повернуть налево. Пострадал пассажир "Нивы" - мужчина 1978 года рождения, получивший ушибы шейного отдела позвоночника. Госпитализация ему не потребовалась.

В ГИБДД добавили, что водитель "Хонды" в течение года привлекался к административной ответственности один раз — за превышение скорости. Водительские права получил в 2009-м.