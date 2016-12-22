На Октябрьском проспекте Сыктывкара столкнулись три автомобиля
Вчера в обеденное время на Октябрьском проспекте столицы Коми произошло двойное ДТП.
Как уточнили "Комиинформу" в госавтоинспекции Сыктывкара, в 13:25 водитель 1965 года рождения, управляя "Хондой Цивик", двигался по Октябрьскому проспекту со стороны Тентюковской к Эжвинскому району.
Напротив дома №376, перестраиваясь с одной полосы на другую, он врезался в "УАЗ" под управлением 26-летнего мужчины, ехавшего попутно.
После этого "Хонду" "отбросило" на "Ниву", которая остановилась, чтобы повернуть налево. Пострадал пассажир "Нивы" - мужчина 1978 года рождения, получивший ушибы шейного отдела позвоночника. Госпитализация ему не потребовалась.
В ГИБДД добавили, что водитель "Хонды" в течение года привлекался к административной ответственности один раз — за превышение скорости. Водительские права получил в 2009-м.
- 8
- 1
- 0
- 0
- 0
Комментарии (0)
Авторизоваться или Зарегистрироваться