Дополнительные 156 камер видеонаблюдения установят в Воркуте

В Воркуте продолжается реализация проекта "Безопасный город", куда город вошел в качестве пилотного проекта.

Напомним, аукцион по созданию пилотного участка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Воркуте прошел на сайте госзакупок в ноябре. Начальная стоимость контракта составила 9,7 млн. рублей. В рамках работ предполагалась поставка и монтаж программно-технического комплекса Единый центр оперативного реагирования АПК "Безопасный город".

На конференции "Предупреждение терроризма и экстремизма, минимизация их последствий в Коми", которая состоялась в Сыктывкаре 21 декабря в Доме дружбы народов, было озвучено, что в 2017 году в рамках проекта в Воркуте предполагается большая работа. Уже сегодня в здании администрации города полностью заменили камеры на восьми этажах учреждения на более мощные устройства. В следующем году работы будут проводиться на спортивных объектах, в детских садах, школах и культурных объектах.

Сейчас в самом городе установлено 39 камер, в рамках проекта пришли дополнительные 156. К ним предполагаются большие экраны. Создана единая диспетчерская служба, увеличена штатная численность сотрудников, ответственных за видеонаблюдение.

Как отметили в администрации Воркуты, эффект от работы "Безопасный город" очень положительный, так как Воркута город на краю земли, за полярным кругом, где нет логистики. На фоне сокращения структур МВД камеры являются единственным спасением в области борьбы с преступностью.