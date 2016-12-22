Микуньский железнодорожный вокзал оборудуют современными камерами видеонаблюдения

22 декабря 2016 года, 11:13 | Сыктывкар
Фото из архивов Комиинформ

В 2016 году железнодорожники запланировали проектно-изыскательские работы по модернизации системы видеонаблюдения на железнодорожном вокзале в г.Микунь. На эти цели уже выделено 679 тысяч рублей. Такая информация прозвучала на конференции "Предупреждение терроризма и экстремизма, минимизация их последствий в Коми", которая состоялась в Сыктывкаре 21 декабря в Доме дружбы народов.

Было отмечено, что в бюджете железнодорожной компании средства на охрану объектов выделяются регулярно.

О проблеме видеонаблюдения транспортная полиция говорила еще в феврале 2015 года в рамках посещения вокзала депутатами Коми. Народным избранникам тогда показали антитеррористическую систему оповещения на вокзале, работу патрульно-постовых нарядов, работу системы видеонаблюдения в режиме реального времени и камеры временного содержания задержанных.

При этом специалисты пояснили, что техническая оснащенность станции недостаточна, а имеющиеся камеры не справляются с работой.

Юлия Николаева
Ключевые слова: терроризм, микунь, камеры
Рубрика: Общество
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