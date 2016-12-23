Духовенство Коми призвало аудиторию электронных СМИ не смущаться из-за негативных комментариев в адрес церкви

Двенадцать священников Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии в разных санах направили в "Комиинформ" открытое обращение к читателям электронных СМИ, где призывают не смущаться негативных и оскорбительных высказываний в адрес церкви.

По сведениям батюшек, некоторые атаки производятся намеренно, чтобы создать ложное впечатление о церкви. "Комиинформ" публикует обращение целиком.

"Уважаемые жители Республики Коми! Обращаем ваше внимание, что в комментариях электронных СМИ к новостям о деятельности Церкви и некоторых других общественных организаций, а также уважаемых лиц республики, присутствует очень много негативных и оскорбительных высказываний. От лица духовенства призываем вас не смущаться и не огорчаться при виде их. По слову Христа Спасителя, "добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его" (Евангелие от Луки, гл. 6, ст.45). То есть всякий человек, говорящий нечто оскорбительное, лишь показывает встревоженное состояние своей души, а значит, нуждается в сострадательной молитве о смягчении его нрава.

Просим принять во внимание, что по имеющимся у нас сведениям, в некоторых случаях новости специально в массовом порядке заполняются руками нанятых людей подобными хулящими комментариями, чтобы создать у читающих ложное ощущение разрозненности народа, массовой ненависти к Православию и русской государственности, войны всех против всех.

Независимые же социологические опросы свидетельствуют о достаточно высоком уровне доверия в стране к деятельности Православной Церкви ("Одобрение роли Русской Православной Церкви в государстве выросло до рекордного уровня", "Церковь и общество: вместе или порознь?").

Исходя из всего сказанного, убедительно просим Вас не принимать близко к сердцу всю словесную грязь в Интернете, а лучше посвятить свои душевные силы добрым делам.

Ученое духовенство Сыктывкарской епархии (всего 12 подписей священнослужителей епархии, имеющих светские и богословские научные степени)".