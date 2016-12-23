Духовенство Коми призвало аудиторию электронных СМИ не смущаться из-за негативных комментариев в адрес церкви

23 декабря 2016 года, 10:34 |
Фото Ирины Кнутас

Двенадцать священников Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии в разных санах направили в "Комиинформ" открытое обращение к читателям электронных СМИ, где призывают не смущаться негативных и оскорбительных высказываний в адрес церкви.

По сведениям батюшек, некоторые атаки производятся намеренно, чтобы создать ложное впечатление о церкви. "Комиинформ" публикует обращение целиком.

"Уважаемые жители Республики Коми! Обращаем ваше внимание, что в комментариях электронных СМИ к новостям о деятельности Церкви и некоторых других общественных организаций, а также уважаемых лиц республики, присутствует очень много негативных и оскорбительных высказываний. От лица духовенства призываем вас не смущаться и не огорчаться при виде их. По слову Христа Спасителя, "добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его" (Евангелие от Луки, гл. 6, ст.45). То есть всякий человек, говорящий нечто оскорбительное, лишь показывает встревоженное состояние своей души, а значит, нуждается в сострадательной молитве о смягчении его нрава.

Просим принять во внимание, что по имеющимся у нас сведениям, в некоторых случаях новости специально в массовом порядке заполняются руками нанятых людей подобными хулящими комментариями, чтобы создать у читающих ложное ощущение разрозненности народа, массовой ненависти к Православию и русской государственности, войны всех против всех.

Независимые же социологические опросы свидетельствуют о достаточно высоком уровне доверия в стране к деятельности Православной Церкви ("Одобрение роли Русской Православной Церкви в государстве выросло до рекордного уровня", "Церковь и общество: вместе или порознь?").

Исходя из всего сказанного, убедительно просим Вас не принимать близко к сердцу всю словесную грязь в Интернете, а лучше посвятить свои душевные силы добрым делам.

Ученое духовенство Сыктывкарской епархии (всего 12 подписей священнослужителей епархии, имеющих светские и богословские научные степени)".

Комиинформ
Ключевые слова: церковь, обращение
Рубрика: Общество
  • 0
  • 1
  • 2
  • 1
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Комментарии (2)

или Зарегистрироваться
  • Ответить
    Захар
    23.12.2016 (11:18)
    1
    Человек разумный путем эволюции и стал в итоге разумным по причине того, что умеет критически мыслить. Ведь критическое мышление в том или ином сообществе — необходимая предпосылка для начала цивилизационного развития данного сообщества. Как сказал один умный человек: "Заставить детей читать — не главное. Дети, которые хотят читать, будут читать. Дети, которые хотят научиться читать, будут учиться читать. Гораздо важнее научить детей сомневаться в прочитанном. Детей следует учить сомневаться во всём подряд. Сомневаться во всём, что они прочитали, во всём, что они слышат." В критике нет ничего плохого. И РПЦ должно быть немного стыдно, что они начинают отмазываться от всех негативных отзывах и я не сомневаюсь, что не без основательных. Сугубо имхо. Буду рад прочитать Ваше мнение.
  • Ответить
    Список в студию
    23.12.2016 (11:53)
    0
    Пофамильно хулящих, за кого помолиться, приведите!

Новости по теме:

19:26 22.12.2016
Продолжительный период холодов в Коми закончился
17:09 22.12.2016
В Коми мошенники, прикрываясь "Единой Россией", обманывают граждан
07:48 22.12.2016
Авиаперевозчики добились урегулирования вопроса о реализации алкогольных напитков на борту самолетов


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Активный регион

Новости проекта



Нужна помощь



Инфоблок

Что необходимо знать жителям Коми - владельцам недвижимости, транспортных средств и земельных участков

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

23 декабря

23 декабря 1914 года царским указом сформирована первая эскадра бомбардировщиков «Илья Муромец».



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus