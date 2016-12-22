Обязательный значок "ГМО" на продуктах могут ввести с 2017 года

22 декабря 2016 года, 17:36 |
Фото из архива "Комиинформа"

Роспотребнадзор предложил внести в технический регламент о маркировке пищевой продукции в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поправки, согласно которым с 2017 года на всей продукции, произведенной с помощью генной инженерии, должен появиться значок "ГМО".

Проект поправок в техрегламент Роспотребнадзор подготовил еще в прошлом году. В нем указано, что значок "ГМО" на упаковке товара должен быть сопоставим по размеру с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС (не менее 5 мм) и находиться рядом с ним.

При этом пояснить, насколько опасна продукция с генно-инженерно-модифицированными компонентами для потребителей и какую долю она занимает на российском рынке, в Роспотребнадзоре не смогли.

Между тем в России, по словам главы исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, подавляющее большинство жителей не имеет представления о том, что такое ГМО. "У нас на сегодняшний день есть много других более острых проблем, чем маркировка продуктов подобным обозначением", — считает он.

Между тем поставляющие свою продукцию в ЕАЭС производители из Евросоюза уже заявили, что требование Роспотребнадзора чревато излишними препятствиями в международной торговле.

Подробнее - в материале "Известий".

Комиинформ
Ключевые слова: гмо, продукты
Рубрика: Общество
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