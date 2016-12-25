Священнослужители Сыктывкарской и Воркутинской епархий отслужат ночные службы в Новый Год. Как сообщил "Комиинформу" секретарь Сыктывкарской епархии архимандрит Филипп (Филиппов), во всех крупных приходах в ночь с 31 декабря на 1 января священнослужители отслужат новогодний молебен и Божественную литургию. В Сыктывкаре эта традиция установилась давно, и многие семьи предпочитают бою новогодних курантов пение церковного хора.

В Воркутинской епархии Владыка Иоанн также предложил батюшкам отслужить ночную службу в новогоднюю ночь, чтобы все одинокие люди могли прийти в храм и отметить праздник вместе. Епископ Воркутинский и Усинский также призвал священников активнее предлагать свою помощь нуждающимся.

Активизация деятельности по всем направлениям служения стала одним из основных вопросов на прошедшем епархиальном съезде в Воркуте.

Как рассказал "Комиинформу" и.о. секретаря северной части епархии, игумен Рафаил (Беловолов), Владыка Иоанн рекомендовал священнослужителям активизировать образовательную, миссионерскую деятельности, социальное служение и работу с молодежью.

"Проблема заключается в том, что многие батюшки замыкаются в своей внутрихрамовой, церковной жизни. Мы должны как можно больше внимания уделять просвещению и социальному служению, показывать пример прихожанам", - заключил собеседник агентства.